El abrazo con Óscar ‘Macho’ Ramírez que Bayron Mora jamás olvidará

Bayron Mora respondió en su momento, mientras que Washington Ortega también habla de cómo vivió la final de Centroamérica desde afuera

Por Fanny Tayver Marín
El arquero de Liga Deportiva Alajuelense, Bayron Mora, detiene el penal decisivo que a la postre permitió a los manudos obtener su tercer título consecutivo de Copa Centroamericana.
El arquero de Liga Deportiva Alajuelense, Bayron Mora, detiene el penal decisivo que a la postre permitió a los manudos obtener su tercer título consecutivo de Copa Centroamericana. (Prensa LDA/Prensa LDA)







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

