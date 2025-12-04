El abrazo con Óscar ‘Macho’ Ramírez que Bayron Mora jamás olvidará

El arquero de Liga Deportiva Alajuelense, Bayron Mora, detiene el penal decisivo que a la postre permitió a los manudos obtener su tercer título consecutivo de Copa Centroamericana.

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Cuenta la historia que no es la primera vez que Liga Deportiva Alajuelense gana una final internacional con el portero suplente siendo titular.

Ocurrió en la final de la Concacaf de 2004, en la que Alajuelense venció a Saprissa con Wardy Alfaro en el arco, ante una suspensión de Ricardo González.

Ahora, en 2025, Bayron Mora emergió de la suplencia para ponerse el traje de figura en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, al tapar dos penales e impulsar al León a coronarse tricampeón.

Su llanto desconsolado fue tan emotivo en la celebración, como ese abrazo en el que se fundió con el director técnico, Óscar “Macho” Ramírez, y que asegura que jamás olvidará.

El guardameta, que asumió la titularidad de emergencia ante la lesión de Washington Ortega, respondió con creces a la confianza de su entrenador, guiando a los manudos hacia un histórico título.

“Fue un momento muy emotivo, muy importante para mí, primero que nada, por esa confianza que me ha tenido el profesor, que desde el primer minuto ya él tenía claras muchas cosas”, mencionó Bayron Mora.

El joven de 22 años que tiene la mitad de su vida de pertenecer a Alajuelense dijo que en la portería siempre hay que tener paciencia, hay que trabajar y que en el momento que toque, estar listo.

“La verdad fue un momento muy especial, es un sueño que tengo de niño y he venido trabajando mucho, también esto es así, porque la posición es de mucha paciencia, hay que entenderla, se da y estaba preparado”, destacó.

Bayron Mora, arquero de Liga Deportiva Alajuelense, festeja tras su decisiva actuación en los penales que le dieron a los rojinegros el título de la Copa Centroamericana ante Xelajú. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Desde fuera de la cancha, el portero titular, Washington Ortega, vivió la final con angustia.

“Fue horrible, la verdad que sufrí muchísimo y contento al final. Uno con la experiencia tratar de ayudar y con el trabajo de Diego Cejas es importante para que todo salga bien”, comentó Washington Ortega.

Además, el uruguayo destacó que la preparación para los penales es una labor metódica que involucra a todo el grupo de guardametas.

“Nosotros siempre hablamos y estudiamos los penales, siempre que tenga la posibilidad de que pueda pasar. Entonces, es un trabajo también de Diego y de todos los chicos, porque somos cuatro arqueros los que estamos ahí en Primera”, citó el charrúa.

La actuación de Bayron Mora no solo fue clave para el tricampeonato de la Liga en Centroamérica, sino que también evidencia que el trabajo de la suplencia y la paciencia, al final, también encuentran su momento. Su mensaje es que siempre hay que estar listo para responder en cualquier oportunidad.

