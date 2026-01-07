¿Cuándo juega Alajuelense? Este es el calendario de la Liga en el Torneo de Clausura 2026

Liga Deportiva Alajuelense empieza la cuenta regresiva para iniciar la defensa de su corona en el Torneo de Clausura 2026. Su primer partido será el jueves 15 de enero, a las 8 p. m. contra Liberia, en el Estadio Alejandro Morera Soto.
Óscar Ramírez considera que ese primer juego no será nada fácil, mucho menos al enfrentar a un rival que se topó en semifinales, que se reforzó y que está a cargo de José Saturnino Cardozo.
Como parte de su preparación, Alajuelense aprovecha esta semana, en la que en dos días programó doble sesión de trabajo y el viernes 9 de enero tendrá un fogueo contra Sarchí.
¿Tiene claro cuándo juega la Liga? El club publicó un calendario con las fechas tentativas de sus partidos durante la fase regular del torneo que está próximo a comenzar. Eso sí, tome en cuenta que está sujeto a cambios.
|Día
|Partido
|15 de enero
|Alajuelense vs. Liberia
|18 de enero
|Pérez Zeledón vs. Alajuelense
|21 de enero
|Cartaginés vs. Alajuelense
|24 de enero
|Alajuelense vs. San Carlos
|28 de enero
|Guadalupe vs. Alajuelense
|8 de febrero
|Alajuelense vs. Herediano
|15 de febrero
|Alajuelense vs. Sporting
|22 de febrero
|Saprissa vs. Alajuelense
|1°. de marzo
|Puntarenas vs. Alajuelense
|4 de marzo
|Alajuelense vs. Cartaginés
|8 de marzo
|San Carlos vs. Alajuelense
|15 de marzo
|Alajuelense vs. Pérez Zeledón
|22 de marzo
|Herediano vs. Alajuelense
|1°. de abril
|Alajuelense vs. Guadalupe
|12 de abril
|Sporting vs. Alajuelense
|19 de abril
|Alajuelense vs. Saprissa
|22 de abril
|Alajuelense vs. Puntarenas
|26 de abril
|Liberia vs. Alajuelense
