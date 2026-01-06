Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez revela por qué ‘desapareció’ tras la noche de la 31

Óscar Ramírez respondió una consulta que se hacían muchos aficionados de Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
90 Minutos por la Vida, 2026
Óscar Ramírez está enfocado de nuevo en los desafíos de Liga Deportiva Alajuelense para este primer semestre de 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar RamírezClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.