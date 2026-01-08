Así son los primeros días de Kenneth Vargas en Alajuelense (vea lo que dijo)

Kenneth Vargas disfrutó la compañía de su hijo, mientras ambos se encontraban en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Kenneth Vargas es hasta ahora el único refuerzo anunciado por Liga Deportiva Alajuelense; también es uno de esos jugadores que le generan buena espina a Óscar “Macho” Ramírez.

El futbolista visitó el Estadio Alejandro Morera Soto y ahí pasó un rato ameno con su hijo, ambos vistiendo la camisa de franjas rojas y negras.

Sobre ese instante, Kenneth Vargas publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías a las que les colocó el crédito de Rubén Murillo, integrante del departamento de comunicación del club.

Además, el nuevo jugador de la Liga emitió este mensaje: “Mi nuevo hogar, muy feliz de estar por acá y tener esta oportunidad, con muchas ganas y motivación de que esto empiece”.

Cuando los rojinegros comenzaron a explorar opciones, su nombre tuvo la aprobación inmediata del técnico rojinegro; al tiempo que sus características también resultan del agrado del gerente deportivo, Carlos Vela.

“Kenneth es un jugador en mi opinión, y también en la opinión del cuerpo técnico, determinante en su posición. Ante la salida de Kenyel Michel y las posibilidades que se podían dar, era importante reforzar esa zona”, apuntó Carlos Vela ante una consulta de La Nación.

Añadió que al ser costarricense, podrá estar disponible desde la primera fecha del Torneo de Clausura 2026 (no hay permiso de trabajo que tramitar y ya llegó su pase internacional), aparte de que se trata de un futbolista con una trayectoria importante y seleccionado nacional.

Kenneth Vargas se nota feliz con esta nueva etapa en Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram Kenneth Vargas/Instagram Kenneth Vargas)

“Tampoco había muchas dudas respecto a su nivel deportivo. Él en función de que esté bien, estoy seguro de que va a ayudar mucho”, aseguró Carlos Vela.

Sobre la integración de Kenneth Vargas, quien nunca había entrenado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), contó que sucedió una situación bastante peculiar.

“Es como si estuviera de siempre, él conoce a muchos compañeros, tuvo un pasado liguista en liga menor y es compañero de varios en la Selección. Su adaptación desde el primer día fue como si ya tuviera mucho tiempo en el club.

”Se adaptó de inmediato y eso nos da gusto, da destellos de su calidad y tenemos expectativas de que nos va a venir a ayudar para conseguir los objetivos que tenemos por delante”, comentó Carlos Vela.

El propio Óscar Ramírez emitió unas palabras sobre Kenneth Vargas, a quien definió como “un muchacho muy interesante”.

“Tiene sus cualidades bien marcadas, que lo hacen parte de las necesidades que estábamos buscando al emigrar Kenyel Michel y buscar tal vez no el perfil, porque él es derecho y Michel es izquierdo, pero sí mantener características similares”, comentó el “Macho”.

Kenneth Vargas puede debutar el 15 de enero con Liga Deportiva Alajuelense, en la primera fecha del Torneo de Clausura 2026. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense se estrenará el jueves 15 de enero en el Torneo de Clausura 2026, cuando reciba al Municipal Liberia a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

