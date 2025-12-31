Puro Deporte

Alajuelense anuncia su primer refuerzo

Estos son los movimientos que se han dado en las últimas horas en Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
El delantero Kenneth Vargas es el nuevo jugador de Liga Deportiva Alajuelense; el club lo anunció con esta imagen este 31 de diciembre.
El delantero Kenneth Vargas es el nuevo jugador de Liga Deportiva Alajuelense; el club lo anunció con esta imagen este 31 de diciembre. (Liga Deportiva Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Liga Deportiva AlajuelenseKenneth VargasTorneo Clausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.