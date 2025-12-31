Alajuelense anuncia su primer refuerzo

El delantero Kenneth Vargas es el nuevo jugador de Liga Deportiva Alajuelense; el club lo anunció con esta imagen este 31 de diciembre.

Liga Deportiva Alajuelense confirmó el secreto a voces y dio a conocer el nombre de la primera cara nueva que reforzará al campeón nacional.

Se trata de Kenneth Vargas, futbolista cuya ficha pertenece al Hearts de Escocia y que jugó los últimos meses en Herediano.

Vargas no estaba en los planes del cuadro europeo y la Liga se fijó en él, lanzando una propuesta.

El “Team” también pretendió que continuara con ellos, pero Alajuelense ganó el pulso.

De esa manera, Kenneth Vargas volverá a vestirse con el uniforme rojinegro, como lo hizo en divisiones menores.

En aquella etapa no existía el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y como él mismo lo dijo en una ocasión, nunca se ha entrenado ahí.

Pero tanto la vida como el fútbol dan muchas vueltas y durante 2026 ahí se entrenará a diario.

El seleccionado nacional se integra a la Liga como el primer refuerzo, tras concretarse un préstamo por un año.

Alajuelense también busca un atacante que sería extranjero, para acompañar en ese departamento al mexicano Ronaldo Cisneros. Y pretende renovar el contrato del colombiano Jeison Lucumí, que expira este 31 de diciembre.

Del equipo campeón se marchó Diego Campos, a quien se le venció el contrato y la decisión del club fue no renovarlo.

Además de Kenyel Michel, a quien exportó desde el semestre anterior, al vender su ficha al Minnesota United.

También se fue el asistente Marcelo Sarvas, pues le salió una oportunidad para trabajar en el cuerpo técnico de un club de la MLS y su familia vive allá, en Estados Unidos.

El plan de la Liga es apostar por la misma fórmula que le surtió efecto en el semestre anterior, sin tantas llegadas para abrir espacio a sus jugadores del semillero rojinegro.

Además, algunos futbolistas sin tantos minutos buscarán regularidad en otros equipos. Doryan Rodríguez se marchá a préstamo a Puntarenas FC y John Paul Ruiz jugará en Liberia con José Saturnino Cardozo; mientras que el arquero Johnny Álvarez quiere jugar. Eso implica salir de la Liga y su destino es Sporting.

Otro futbolista que no continuará en Alajuelense es el atacante español Alberto Toril.

La Liga se encuentra de vacaciones hasta el 3 de enero, porque el domingo 4 de enero se hará presente en los 90 Minutos por la Vida.