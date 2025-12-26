Las inimaginables reflexiones del Alajuelense campeón en la voz de sus protagonistas

Varios jugadores de Liga Deportiva Alajuelense han manifestado en sus redes sociales lo que significó este semestre para ellos.

Los días pasan y la fiesta continúa, tanto en la afición, como en los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense y sus familias. A pesar de que ya están de vacaciones, los futbolistas rojinegros se mantienen activos en redes sociales. Y las reflexiones de ellos son profundas.

Más allá de la táctica o los goles, el título 31 de Alajuelense se construyó con trabajo y planificación, con la mano de Óscar “Macho” Ramírez, con carácter y resiliencia.

Desde el corazón de la defensa hasta los guantes del arco, los protagonistas de esta gesta abrieron su corazón para explicar qué significa, finalmente, ver la copa en su casa.

Esta versión de Alajuelense resultó tan distinta que si se hiciera una votación por el mejor futbolista del equipo durante este semestre, posiblemente no la gane el goleador, ni el que puso más asistencias; sino el que defendió a la Liga con ahínco y solvencia, con coberturas atinadas.

La adivinanza no tiene mayor grado de dificultad, porque efectivamente, ese es Alexis Gamboa. El central pasó de ser uno de los jugadores criticados del equipo a marcar diferencia dentro de la cancha.

Desde hace un tiempo, los diferentes cuerpos técnicos de la Liga veían en él mucho liderazgo. No en vano, es uno de los capitanes. Y sus intervenciones fueron más allá de una cobertura, una barrida o un despeje.

Ya no era tímido ante los micrófonos y sus declaraciones se percibían atinadas, igual que sus acciones, como cuando sus compañeros celebraban el tricampeonato de Centroamérica en Guatemala y él se tomó su momento para darle un mensaje de consuelo a los jugadores de Xelajú.

Alexis Gamboa se concentró en hacer lo suyo y este semestre fue la confirmación de una filosofía de vida.

“Concluimos un semestre espectacular donde podemos decir que cumplimos todos los objetivos que nos propusimos. Un día una persona me dijo: ‘Trabaja en silencio y deja que los resultados hablen por ti’. Y cuánta razón tenía.

”Hoy puedo decir que ha sido un semestre especial para todo el liguismo. Que se vengan más alegrías, liguistas. Bendiciones a todos, gracias por tanto aguante, afición. Nada más lindo que celebrar en familia y en especial con mi cachorro (Gael)”, mencionó Alexis Gamboa en su cuenta de Instagram.

Guillermo Villalobos resumió su sentir así: “No hay palabras para explicar esto. Somos campeones. Te amo Liga”.

Bayron Mora anotó que su sueño de niño se volvió realidad y que solo tiene palabras de agradecimiento para sus compañeros, staff, cuerpo técnico, afición y todas las personas que siempre estaban cerquita, haciendo la fuerza para este momento que considera tan especial.

“Fue un semestre lleno de emociones, momentos difíciles y lecciones aprendidas. Fiel creyente que Dios sin duda siempre tuvo un propósito para que todo esto que comenzó como un sueño hoy sea realidad”, citó Bayron Mora.

Washington Ortega, quien se marchó a Uruguay para compartir con sus seres queridos agradeció a sus compañeros, pero también a cada trabajador del club, como cocineras en el CAR, cancheros, utileros, cuerpo médico, masajistas, administración, cuerpo técnico, psicólogo, nutricionista, dirigentes, marketing y apuntó que seguramente se olvidó de alguien.

“Gracias por aportar su granito de arena para que podamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Y por último, gracias a cada hincha por su apoyo incondicional, disfruten, se lo merecen. Que viva siempre Liga Deportiva Alajuelense. La 31 está en casa”, subrayó Washington Ortega.

Rashir Parkins, quien espera pronto estar de regreso tras someterse a una artroscopia en la rodilla derecha, anotó: “Agradecido con Dios por la oportunidad de ponerme esta camiseta. Siempre soñé con tantas cosas como esta que pasó y sé que pasarán más. Solo queda seguir mejorando y luchando siempre por más títulos, que todos juntos la vuelta vamos a dar”.

Creichel Pérez se unió al listado de reflexiones y su mensaje dice: “Después de muchas caídas, sacrificios y momentos difíciles, la recompensa llegó. Nada fue fácil, pero cada esfuerzo valió la pena. Me levanté una y otra vez, pero nunca solté este sueño. Hoy celebro con orgullo ser parte de esta historia, pero también con el apoyo de mi familia, que nunca dejó de creer en mí”.

Aarón Salazar indicó que las palabras se quedan cortas para lo que han vivido estos días y aseguró que todo ha valido la pena, cada sacrificio, cada gota de sudor y cada lágrima, para poder celebrar.

“Esto es de ustedes, que tanto han sufrido, y que han seguido creyendo a pesar de los malos momentos, gracias a la afición más grande del país. A mi círculo cercano, mi familia. Trabajo para poder darle felicidad y paz a ustedes.

”Y mis compañeros, qué valientes que son, se han caído y se han levantado, cuando todos creen que ya es imposible levantarse. Ellos definen perfectamente lo que significa la resiliencia”, comentó Aarón Salazar.

Deylan Aguilar indicó que se siente agradecido con Dios por todo lo que ha vivido en los últimos días.

“No ha sido para nada fácil, pero aquí seguimos con la frente en alto y agradecer a esas personas que me han apoyado en las buenas y malas. Tal vez me equivoqué y cometí errores, pero de los errores se aprende y solo queda asumir las consecuencias y seguir adelante. Gracias compañeros, familia y afición”, citó Deylan Aguilar.

Isaac Badilla también es parte del semestre redondo de Alajuelense, al ganar todo lo que disputó: Recopa, Copa Centroamericana de Concacaf y Torneo de Apertura 2025.

“El mejor triplete, agradecido con Dios y con mi familia que siempre está en todo momento. Gracias afición por nunca dejarnos solos”.

Mientras que el atacante Doryan Rodríguez indicó: “Agradecido con Dios por darme la bendición de ser campeón con el equipo de mi vida”.

