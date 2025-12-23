Puro Deporte

La Navidad en Paso Canoas que Bayron Mora visualizó con su bisabuela hoy es una realidad

Con el modo de vacaciones activado, Bayron Mora respira el aire de la frontera y desde ahí conversó con ‘La Nación’

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Bayron Mora fue protagonista con Liga Deportiva Alajuelense en la obtención de la Copa Centroamericana de Concacaf y la estrella 31 en el fútbol nacional.
Bayron Mora fue protagonista con Liga Deportiva Alajuelense en la obtención de la Copa Centroamericana de Concacaf y la estrella 31 en el fútbol nacional. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseBayron MoraAlajuelense campeónApertura 2025
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.