Santiago van der Putten entra al quirófano con fe… y sale con una noticia que llena de esperanza

Santiago van der Putten fue operado este miércoles 25 de marzo, luego de sufrir una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Santiago van der Putten entró al quirófano con la convicción de que la cirugía que estaban a punto de practicarle era el primer gran paso para cumplir su promesa de volver.

El defensor de Liga Deportiva Alajuelense fue operado este miércoles 25 de marzo, luego de sufrir una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y todo salió bien.

De hecho, según conoció La Nación de muy buena fuente, mientras le efectuaban ese procedimiento quirúrgico, los médicos detectaron que Santiago van der Putten estaba un poco mejor de la rodilla de lo que se esperaba.

Al futbolista lo operó el doctor Erick Solano, asistido por el doctor Barrientos. Con en ellos también se encontraba el médico de la Liga, Andrés Barquero.

Santiago van der Putten está decidido a poner todo de su parte para recuperarse bien. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Después del primer gran paso que era la cirugía, el defensor central comienza ahora su proceso de recuperación, estimado en nueve meses, de acuerdo a evolución.

Unas horas después de la lesión que sufrió en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense el 21 de marzo, Santiago van der Putten grabó un video, en el que dijo que toda adversidad y todo reto es una oportunidad para crecer, para mejorar y para aprender.

“Estoy totalmente convencido de que la manera en la que yo voy a agradecer todo lo que la gente está haciendo conmigo es volviendo aun mejor y más fuerte.

”Y yo sé que mis compañeros van a hacerlo de la mejor manera en este torneo, que todos estamos juntos, unidos y en este momento es cuando más se demuestra la familia que somos (...) y nos vemos en diez meses”, expresó Santiago van der Putten, en ese video difundido por por la Liga y por él.

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