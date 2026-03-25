Puro Deporte

Santiago van der Putten entra al quirófano con fe… y sale con una noticia que llena de esperanza

Santiago van der Putten se sometió este miércoles a la operación que necesitaba tras la grave lesión que sufrió el sábado pasado

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Por Fanny Tayver Marín
Santiago van der Putten fue operado este miércoles 25 de marzo, luego de sufrir una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
Santiago van der Putten fue operado este miércoles 25 de marzo, luego de sufrir una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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