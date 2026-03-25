Marcel Hernández rompe el silencio tras la grave lesión de Santiago van der Putten

Marcel Hernández, delantero cubano del Club Sport Herediano, prefirió guardar silencio en um primer momento. Algunos lo señalaron como responsable de la lesión que sufrió Santiago van der Putten, defensa de Alajuelense.

Marcel prefirió callar, seguro de que no tuvo nada que ver, cuando el sábado pasado el zaguero cayó gritando de dolor.

Hombro a hombro, van der Putten disputó la pelota con Hernández y después vino la lesión: una ruptura total del ligamento cruzado de la rodilla derecha, que dejará al jugador de la Liga nueve meses fuera de las canchas.

Después de chocar con Marcel, se escucha al rojinegro gritar: “¡Marceeel!, ¡Marceeel!, ¡La rodillaaa!”.

Hernández no se quería referir, pero ante la llamada de La Nación, dijo que siempre tuvo claro que no lesionó a Santiago.

“Estamos claros de que fue una jugada muy fortuita, fue una jugada fortuita, ni siquiera la acción da para esa lesión tan grave. No pasó nada, en la jugada no pasó absolutamente nada”, dijo Marcel.

Tras los gritos de Santiago, sus compañeros se abalanzaron sobre el cubano y le reclamaron la jugada.

“Marcel, ¿cómo vas a ir así?”, le dijo Washington Ortega. Por su parte, Aarón Salazar añadió: “Marcel, usted siempre va a golpear, usted siempre va a pegar arriba”.

Ante los reclamos y lo que puedan pensar y decir muchos que Hernández lesionó al manudo, este fue el criterio del atacante rojiamarillo.

“Yo, con esas cosas de lo que piense la gente, la verdad estoy bien curado con eso. Yo tengo una excelente relación con Santiago y, claro, me asusté”, señaló Marcel.

Marcel Hernández, delantero de Herediano, dijo que tiene una buena relación con Santiago van der Putten y lamentó la gravedad de su lesión. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Hernández agregó que, si habló o no con van der Putten, no es algo que deba ventilar.

“Yo siempre tengo comunicación con él, solo que las cosas no las hago públicas porque no me interesa eso”, indicó el cubano, quien agregó que no se hace un mundo si lo señalan por lo sucedido.

“Con toda honestidad, el criterio ajeno me tiene sin cuidado. Yo, con respecto a esas cosas, no me voy a referir, sé quién soy como persona y eso es suficiente, no necesito que los demás lo sepan”, expresó Marcel.

Para Marcel fue mala suerte que Santiago se lesionara, y cree que ni la cancha sintética tiene que ver, como muchos señalan.

“Yo creo que fue mala suerte que le haya tocado a Santi, la verdad que sí. Ahora toca que se recupere rápido y tenga la cabeza fuerte; es un muchacho joven. La primera vez le sucedió y también fue en una sintética, ¿no? Creo que fue algo muy fortuito y lástima que le haya pasado justo cuando venía retomando, es una lástima”, resaltó Marcel Hernández.