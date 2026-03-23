Santiago van der Putten y su sentido mensaje: ‘Volveré más fuerte, nos vemos en 10 meses’

Santiago van der Putten, defensor central de Alajuelense que sufrió una grave lesión el sábado pasado en el juego entre los manudos y Herediano (la cual lo dejará fuera por el resto de la temporada y el próximo torneo) habló por primera vez de lo sucedido.

En un corto video subido a sus redes sociales, el futbolista confesó que pasa por momentos muy difíciles, pero anunció que espera estar de regreso lo antes posible; de hecho, indicó que en 10 meses espera volver a las canchas.

“Estos días han sido difíciles y complicados. Hacer este video es difícil, pero si algo quería hacer era agradecer a las personas, a la afición liguista que desde setiembre de 2020 me ha apoyado”, inició diciendo.

“Las otras aficiones me han acompañado, me han mandado mensajes. A mis compañeros, gracias; a mi familia, a mis amigos. A lo que me comprometo es a que toda adversidad es una oportunidad para crecer, para continuar. Volveré más fuerte”, agregó.

El jugador cerró con un mensaje para el camerino erizo:

“Estamos unidos, mis compañeros lo harán de la mejor manera. Pura vida, un abrazo, nos vemos en 10 meses”, finalizó.

Santiago van der Putten es un futbolista de gran proyección de la Liga Deportiva Alajuelense, pero al presentar una ruptura completa del ligamento cruzado anterior no podrá jugar con su equipo hasta 2027.