Alajuelense da el devastador parte médico de Santiago van der Putten

Santiago van der Putten se lesionó en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense cruzaba los dedos para que la lesión de Santiago van der Putten no fuera lo que se temía, pero los exámenes médicos confirmaron una noticia impactante.

“Santiago Van der Putten presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha”, indicó la oficina de comunicación de Liga Deportiva Alajuelense.

Además, el club detalló que el jugador será intervenido quirúrgicamente esta semana.

“El tiempo aproximado de recuperación es de nueve meses de acuerdo a evolución”, mencionó la Liga.

Santiago van der Putten iba en un duelo contra Marcel Hernández y pegó contra una valla detrás de la línea de fondo, sin que hubiera ninguna mala fe del cubano.

Lo que más preocupa es que antes ya había tenido lesiones en las rodillas que lo hicieron pasar por el quirófano. Eso sí, evidentemente, todavía no hay un parte médico.

El futbolista sintió un dolor inmediato e intenso y todos sus compañeros sabían que algo no andaba bien.

Después de la primera valoración del doctor Andrés Barquero, el futbolista se puso de pie.

Pero hizo una prueba, un mini arranque para ver si podía seguir y lo que sintió en la rodilla no fue nada bueno. Con mucha frustración, Santiago van der Putten pegó un grito y le dijo a Óscar Ramírez que no podía seguir.

Santiago van der Putten podrá jugar de nuevo hasta el otro año, luego de la lesión que sufrió en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Unas horas después, se le practicaron los chequeos de rigor y de nuevo, el defensor tendrá que hacerle frente a una lesión grave en la rodilla.

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