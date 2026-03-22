La frustración de Santiago van der Putten: otro serio problema en Alajuelense

Santiago van der Putten salió lesionado en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.

Se acabó la primera parte en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense, con marcador de 1-1, tras los goles de Creichel Pérez y Marcel Hernández, pero también con mucha frustración para Santiago van der Putten, quien se lesionó.

Las luces de emergencia en la Liga se prendieron con el central, que hacía un buen juego, hasta que llegó el infortunio.

Santiago van der Putten iba en un duelo contra Marcel Hernández y pegó contra una valla detrás de la línea de fondo, sin que hubiera ninguna mala fe del cubano.

Lo que más preocupa es que antes ya había tenido lesiones en las rodillas que lo hicieron pasar por el quirófano. Eso sí, evidentemente, todavía no hay un parte médico.

El futbolista sintió un dolor inmediato e intenso y todos sus compañeros sabían que algo no andaba bien.

Después de la primera valoración del doctor Andrés Barquero, el futbolista se puso de pie.

Pero hizo una prueba, un mini arranque para ver si podía seguir y lo que sintió en la rodilla no fue nada bueno. Con mucha frustración, Santiago van der Putten pegó un grito y le dijo a Óscar Ramírez que no podía seguir. Salió el central e ingresó Rashir Parkins.

Esto ocurrió cuando el defensor estaba en la lista de convocados por Fernando Batista para los amistosos de la Selección de Costa Rica en Turquía, ante Jordania e Irán.

“Bocha” Batista presenció en el propio estadio esta lesión, que a falta de confirmación, pareciera que es un hecho que no podrá hacer el viaje con la Tricolor.

Una mala noticia en Alajuelense, que ya había perdido a Alexis Gamboa el martes anterior contra LAFC y ahora también se lesionó Santiago van der Putten.

Esto también afecta a la Sele, en un sábado donde se lesionó el central rojinegro, así como Jeyland Mitchell.

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