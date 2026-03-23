Saprissa se solidariza: el mensaje de Luis Javier Paradela y Kendall Waston a Santiago van der Putten

La fuerte lesión que sufrió Santiago van der Putten, defensa de Alajuelense, no solo impactó a todos en la Liga, sino también a otros compañeros de profesión, como Kendall Waston y Luis Javier Paradela.

Los integrantes del Deportivo Saprissa alentaron a van der Putten, quien el sábado pasado tuvo una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, indicó la oficina de comunicación de Liga Deportiva Alajuelense.

Tras la victoria de los morados de visita 1-3 contra San Carlos, Waston y Paradela atendieron a los medios de comunicación en la zona mixta del Estadio Carlos Ugalde y, entre las consultas, se refirieron a la lesión del zaguero rojinegro.

“Santi ya pasó por eso y, lamentablemente, se presenta otra lesión en la rodilla. Es jodido porque es una dolencia que lo saca muchos meses. Ya sabe el proceso que va a llevar; no quiere decir que sea más fácil, pero sabe lo que enfrenta y debe ser paciente. Desearle lo mejor y una pronta recuperación”, dijo Kendall Waston.

Luis Javier Paradela recordó que él vivió la misma situación cuando estuvo en Rumanía con la Universidad de Craiova.

“Es algo difícil, es duro, y le quiero decir unas palabras, porque yo pasé por eso y el regreso es complicado. Le voy a decir lo mismo que me decía el fisioterapeuta que trabajó conmigo en Rumanía: me decía que no me apurara, que mientras más retrasara mi regreso, menos porcentaje de recaída iba a tener”, expresó Paradela.

Luis Javier Paradela le dijo a van deer Putten que tenga paciencia y que no apure el regreso a las canchas. El morado sufrió la misma lesión que padece el rojinegro. (Foto: Facebook Saprissa./Foto: Facebook Saprissa.)

Paradela añadió que su mensaje es para Santiago y para todo futbolista que esté atravesando un momento como el que vive Van der Putten.

“Les aconsejo que tengan paciencia. Al principio es duro; después de la operación, los primeros 15 días son los más difíciles y, ya después, se van a sentir mejor y van a ir reencontrándose con ellos mismos. Fortalezcan bien y denle tiempo al tiempo. Esto es de paciencia”, opinó Luis Javier.

Para el cubano, la razón por la que se presentan lesiones de rodilla son las canchas sintéticas.

“A nivel mundial, en Europa son pocos los partidos que se juegan en cancha sintética, porque el campo natural reduce el riesgo de una lesión de rodilla, ya que el césped amortigua más el impacto, y en sintética es más complicado: te podés trabar”, afirmó Paradela.

Santiago Van der Putten estará cerca de nueve meses fuera de las canchas. El zaguero envió un mensaje de agradecimiento para todas las personas que se han preocupado por su lesión.El futbolista se llenó de optimismo e indicó que espera regresar con mayor fortaleza. Pese al dolor que lo embarga, el defensa no se dobla.

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