Puro Deporte

Salud mental y deporte: Por qué equivocarse está permitido en los niños y cómo debe ser el apoyo de los padres

El 10 de octubre se celebró el Dia Mundial de la Salud Mental; vea la importancia de cultivar buenos hábitos en los niños que realizan deporte

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
La salud mental de los menores de edad afecta su rendimiento deportivo
La salud mental de los menores de edad afecta su rendimiento deportivo (Pexels/Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DeportesSalud Mental
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.