Jafet Soto llena de orgullo al Herediano por participación en importante evento internacional

El punto de encuentro más relevante del año para líderes de la industria deportiva, la innovación y los negocios contó con la presencia de Jafet Soto, presidente y entrenador del Club Sport Herediano, lo que llenó de orgullo al club y a los seguidores rojiamarillos.

“Durante los días 8 y 9 de octubre, nuestro presidente participó como panelista invitado en el Sports Summit 2025, celebrado en la ciudad de Miami, uno de los foros internacionales más prestigiosos dedicados al desarrollo y gestión de la industria deportiva global”, informó Herediano.

Durante dos días, figuras clave del mundo del deporte profesional compartieron ideas, experiencias y estrategias para construir el futuro de la industria.

Sports Summit USA 2025 contó con más de 150 expertos internacionales, una amplia zona de exposición enfocada en tecnología deportiva, gaming (videojuegos), bienestar y sostenibilidad, y múltiples experiencias interactivas.

“Jafet intervino en la sesión titulada ‘Concacaf Clubs on the Rise: Unlocking the Power of International Play’, un panel que reunió a destacadas personalidades del fútbol del continente para analizar las oportunidades de crecimiento de los clubes de la región en el ámbito internacional”, destacó Herediano.

El departamento de prensa del cuadro florense resaltó que Jafet Soto compartió escenario con Axel Schuster, Chief Executive Officer y Sporting Director del Vancouver Whitecaps FC, y con Armando Martínez, presidente del Pachuca FC.

“Su participación puso en alto el nombre del Club Sport Herediano y del fútbol costarricense, aportando su visión sobre la evolución, profesionalización y proyección internacional de los clubes de Concacaf”, aseguraron los rojiamarillos.

Jafet Soto durante su participación en el Sports Summit 2025, celebrado en la ciudad de Miami. (Prensa de Herediano/Prensa de Herediano)

Los ejes temáticos del evento abordaron los grandes desafíos y tendencias del sector, incluyendo liderazgo e inversión, engagement de fans (interacción y vínculo que establecen los seguidores con una marca, club deportivo, evento o artista), medios y streaming, tecnología e innovación, sostenibilidad, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, mujeres en el deporte y la economía de los creadores.

Entre otras figuras presentes en el evento estuvieron Francis Juárez, alcalde de la ciudad de Miami; Javier Tebas, presidente de la liga española de fútbol; Xavier Asensi, presidente de operaciones del Inter Miami; Evan Kaplan, Managing Director de MLB (Major League Baseball); y Janelle Marie Prieto, Chief Marketing Officer del comité anfitrión de Miami para el Mundial FIFA 2026.