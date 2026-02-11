Rolando Fonseca tilda de ‘gran estafa’ a ciertos futbolistas en el Torneo de Copa... ¿De quién habla?

Rolando Fonseca no se guardó absolutamente nada al ver lo ocurrido en las dos series que dejaron a Liberia y Puntarenas como semifinalistas del Torneo de Copa, consumándose la eliminación de Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano.

El exfutbolista dialogó en Canal 7 con los periodistas Melissa Alvarado y Christian Sandoval, y fiel a su estilo, se mostró muy crítico.

Durante su intervención, Rolando Fonseca empezó diciendo que el hambre es el significado de lo que usted quiera lograr y conseguir con el éxito, con el trabajo, con el sacrificio.

“Lo de Liga Deportiva Alajuelense y el Herediano queda en deuda y han demostrado algo más importante: los jugadores de liga menor no están preparados para poder competir en Primera División”, apuntó Rolando Fonseca.

Dijo que todos sueñan y anhelan una oportunidad, y que la tuvieron y no la aprovecharon.

“Sea quien sea, los no titulares, el equipo de la ‘pellejera’, como le decíamos antes, estos equipos no mostraron nada. Y ojo, lo voy a decir: estos días han dicho la gran estafa de lo que fue el Clásico de Leyendas (entre Real Madrid y Barcelona).

”Y a ver… Gran estafa lo que estamos viendo acá, a jugadores consolidados, mundialistas, que no corren, que no pesan, que no caminan, que no hacen nada en un Torneo de Copa y que realmente yo alzaría la voz. Ahí sí es cierto que hay jugadores de Primera División que ni en este torneo pesan”, afirmó Rolando Fonseca.

¿A quién o a quiénes se refería? Aunque no dio nombres, al referirse a mundialistas, dio una pista clara de a quiénes se refería su comentario sobre los equipos eliminados.

Después de manifestar eso, el exseleccionado nacional indicó que, en todos los torneos que usted participa, tiene que comportarse como profesional.

“No podés bajarle el valor a un torneo porque cuando los logras, te ponés a rajar en Twitter que logramos esto y lo otro, pero cuando no lo logro, desprestigio y no es justo.

”El cuento de los discursos de los técnicos y de las cabezas de arriba no se lo come la afición y quedan en evidencia que su capacidad de lectura no la tienen, porque ya todos sabíamos que este torneo estaba así”, concluyó un crítico Rolando Fonseca.