Esto dijo Óscar Ramírez luego de la eliminación de Alajuelense en el Torneo de Copa

Consumada la eliminación de Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo de Copa, la primera reacción de Óscar Ramírez fue felicitar al Municipal Liberia, que le ganó los dos juegos (1-0 y 3-1) y consideró que el equipo de José Saturnino Cardozo lo hizo muy bien.

“Nosotros pues seguir con lo que nos toca, que es el campeonato nacional y lo de la Concacaf”, expresó Óscar Ramírez en la zona flash en FUTV.

Cuando le consultaron sobre los jóvenes, el “Macho” dijo que es bueno que ellos sientan lo que la Primera. Contó que sostuvo una charla con esos muchachos sobre ese tema y cómo comportarse.

“No es llegar y estar ahí, sino simplemente llegar y dar el do de pecho, que llamamos nosotros. Con algunos creo que todavía falta, con otros, se están acercando y eso es lo importante”, apuntó.

A Óscar Ramírez también le preguntaron por jugadores como Celso Borges, Anthony Hernández y Fernando Piñar, a quienes no llevó a Liberia.

“Los muchachos que no están aquí son los que estaban con más cargas. Recordemos que el sábado nosotros jugamos un partido muy intenso. De hecho, las pruebas que se les hacen a ellos salieron muy altas. Entonces, tenemos que dosificar”, citó.

Añadió que sí llevó a algunos como Guillermo Villalobos y Alexis Gamboa para que jugaran un tiempo cada uno.

“Y con otros muchachos, Alejandro Bran nos reportó una recuperación rápida. Por eso en algunos puestos arriesgamos más”, indicó.

Óscar Ramírez también dijo que el cambio de Joel Campbell se dio porque “el isquio (isquiotibial, parte posterior del muslo) le quiso jalar”.

