Vea el show de Daniel Colindres con sus dos golazos y su joya de asistencia en el triunfo de Puntarenas

Doryan Rodríguez sentencia la goleada y la clasificación. Los chuchequeros estarán en semifinales. 🦈 pic.twitter.com/pA4VVYT2L5

El delantero del Puntarenas FC, Daniel Colindres, quien en enero pasado cumplió 41 años, demostró que el fútbol no tiene edad y que los buenos jugadores no tienen fecha de caducidad.

Colindres fue el guía del cuadro porteño que derrotó 3-0 al Herediano y se clasificó a las semifinales del Torneo de Copa 2026. En el juego de ida el Team triunfó 1-0 en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

A los 22 minutos, Daniel anotó tras rematar de seguido un servicio de Randy Taylor en el área, dejando sin opción al meta Aarón Cruz.

Otro golazo de Daniel Colindres para que el Puerto tome la ventaja en la serie. 🚀🔥 pic.twitter.com/dRW7hVtVsR — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 11, 2026

En la segunda parte, Colindres continuó con su espectáculo al capitalizar un centro desde la derecha y rematar al ángulo ante el guardameta Emmanuel Garita, a quien dejó sin oportunidad para el 2-0 puntarenense.

Pero su actuación no terminó ahí. Al cierre del partido, con un soberbio “taquito”, habilitó a Doryan Rodríguez para el 3-0 de los porteños, al minuto 81.

Golazo del inoxidable Daniel Colindres para empatar la serie. 🚀 pic.twitter.com/vTSzUUiwGT — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 11, 2026

Daniel cedió el balón a su compañero y realizó un pique de unos 30 metros para llegar casi al mismo tiempo que Rodríguez, demostrando que aún mantiene la velocidad y que queda Colindres para rato.

Los porteños, actuales subcampeones del Torneo de Copa, enfrentarán las semifinales ante el vencedor de la serie entre Sporting FC y Cartaginés, que ganan los primeros 4-1. El juego de vuelta se jugará este miércoles a las 8:15 p.m. en el Fello Meza.