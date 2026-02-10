EN VIVO

Puntarenas FC vs. Herediano: Solo en este canal se puede seguir el decisivo duelo por el Torneo de Copa

El Puntarenas FC y el Herediano definen su pase a la siguiente ronda del Torneo de Copa 2026

Por Juan Diego Villarreal
El Puntarenas FC y el Club Sport Herediano se medirán en el juego de vuelta del Torneo de Copa 2026, con el objetivo de definir a uno de los semifinalistas del certamen.








Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

