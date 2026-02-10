Puntarenas FC vs. Herediano: Solo en este canal se puede seguir el decisivo duelo por el Torneo de Copa

El Puntarenas FC y el Club Sport Herediano se medirán en el juego de vuelta del Torneo de Copa 2026, con el objetivo de definir a uno de los semifinalistas del certamen.

Los porteños, actuales subcampeones del torneo copero, esperan mantener su repunte en la temporada, mientras que el Team buscará continuar como el cuadro dominante que lidera, junto al Cartaginés, el Torneo Clausura 2026, con 13 puntos.

El Puntarenas FC y el Herediano, deben completar 360 minutos con jugadores Sub 21, en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa 2026. (JOHN DURAN/John Durán)

¿En qué canal y a qué hora se podrá observar el duelo entre Puntarenas FC y Herediano? Copiado!

El compromiso se disputará este martes 10 de febrero, a las 8 p. m., en el estadio Miguel Lito Pérez y será transmitido por la señal de Tigo Sports.

¿Cómo quedó el juego de ida de los cuartos de final entre Herediano y Puntarenas? Copiado!

El encuentro de ida finalizó 1-0 a favor del Team, con anotación de Jurguens Montenegro, tras una polémica acción en la que el árbitro Cristopher Ramírez sancionó un penal por una falta cometida fuera del área.

¿Cómo llega el Puntarenas FC? Copiado!

El Puntarenas FC viene de vencer 1-4 al Municipal Liberia, como visitante, en el estadio Edgardo Baltodano. Para los porteños, esta fue su primera victoria en el campeonato, resultado que les llena de motivación para enfrentar el duelo ante los florenses. En el Clausura 2026, los porteños marchan en la sétima posición con cinco puntos.

¿Cómo llega el Herediano? Copiado!

Los rojiamarillos son líderes del Torneo Clausura 2026 con 13 puntos, los mismos que el Cartaginés. Suman cuatro victorias y un empate. En su más reciente compromiso igualaron 1-1 ante Alajuelense, como visitantes, en el estadio Alejandro Morera Soto.

¿Qué pasa si el Puntarenas FC gana por diferencia de un gol y se iguala la serie? Copiado!

En caso de que, al término del tiempo reglamentario, ambos equipos queden empatados en puntos y goles, la clasificación se definirá directamente mediante lanzamientos desde el punto de penal.

¿Cuántos minutos deben cumplir los equipos por partido según la regla Sub-21? Copiado!

En todas las fases del Torneo de Copa deberá respetarse el requisito de minutos establecido para esta edición. Cada club participante deberá cumplir con un total acumulado de 360 minutos por partido, utilizando jugadores nacidos en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.

El incumplimiento de esta disposición implicará la pérdida automática de los tres puntos del compromiso.

¿Cuál será el rival del ganador de la serie en las semifinales del Torneo de Copa? Copiado!

El vencedor de la serie entre Puntarenas FC y Herediano se enfrentará al ganador del cruce entre Sporting FC y Cartaginés. De momento, los albinegros se imponen 4-1 sobre los brumosos.

¿En qué fechas se jugarán las semifinales del Torneo de Copa 2026? Copiado!

Los clubes que avancen desde los cuartos de final disputarán las semifinales entre el 25 y el 29 de marzo.

¿Dónde se jugará la final del Torneo de Copa 2026? Copiado!

La gran final del Torneo de Copa 2026 se celebrará en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, durante el mes de abril. La fecha exacta aún está por definirse.