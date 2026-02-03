Herediano vs. Puntarenas: ¿Cómo va el partido entre rojiamarillos y porteños?

El compromiso mantiene la misma tónica. Pocas llegadas al marco y acciones de peligro, a pesar del dominio del Herediano.

5:04 p.m. Se reanuda el juego entre Herediano y Puntarenas Copiado!

La segunda parte, del partido entre el Herediano y el Puntarenas, correspondiente al juego de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa, inició en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

5: 01 p.m. Empate en el Carlos Alvarado Copiado!

El primer tiempo entre el Herediano y el Puntarenas FC, terminó igualado 0-0. El partido es de poco fútbol. Ambos equipos intentan tomar el control de las acciones, pero no tienen los suficientes argumentos para vulnerar la portería contraria.

4:20 p.m. Juego de escasas emociones Copiado!

Duelo de escasas emociones. Herediano domina el compromiso con solvencia y el cuadro porteño busca mantener su bloque defensivo y apuesta a los contragolpes. El veterano Daniel Colindres es quien ha tenido las más claras opciones de gol en el compromiso.

El delantero del Herediano, Daniel González, intenta controlar el balón ante la marca de la zaga del Puntarenas FC. (JOHN DURAN/John Durán)

4:01: p.m. Arranca el duelo Herediano vs. Puntarenas FC Copiado!

El duelo entre Herediano vs. Puntarenas, por el juego de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa 2025-2026, dio inicio en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

La previa Copiado!

El Club Sport Herediano y el Puntarenas FC jugarán este martes 3 de febrero el partido de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa.

Ambos equipos se medirán por segunda ocasión en apenas ocho días, luego de enfrentarse en el mismo escenario por el Torneo Clausura 2026, compromiso en que el Team se impuso 2-1.

Herediano y Puntarenas FC se volverán a enfrentar en el estadio Carlos Alvarado, esta vez por el Toneo de Copa 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Cuándo y dónde ver el partido de ida de los cuartos de final entre Herediano y Puntarenas FC? Copiado!

El encuentro se disputará este martes a partir de las 4:00 p. m. y podrá observarse a través de la señal de FUTV.

¿Cómo llega el Herediano? Copiado!

El Team debutará en esta ronda del actual Torneo de Copa, luego de quedar sembrado debido a su participación en la Copa Centroamericana.

¿Cómo llega el Puntarenas FC? Copiado!

Los porteños dejaron en el camino a Escorpiones de Belén y Pérez Zeledón en las dos fases previas. Además, son los actuales subcampeones del certamen, tras caer en la final 1-0 ante Alajuelense.

¿Herediano en el Torneo Clausura 2026? Copiado!

El conjunto florense es líder del campeonato con 12 puntos, producto de cuatro triunfos y una derrota.

¿Puntarenas FC en el Torneo Clausura 2026? Copiado!

El equipo chuchequero es último del certamen con apenas dos puntos, tras sumar dos empates y tres derrotas.