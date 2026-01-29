Vea los dos buenos goles de Herediano ante Puntarenas FC

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Marcel Hernández marcó el segundo gol de Herediano ante Puntarenas FC.

Herediano marcó en el primer tiempo dos goles a Puntarenas FC.

Los rojiamarillos abrieron el marcador con un tanto de Randall Leal, mientras que luego llegó una diana de Marcel Hernández para poner el 2 a 0.

Los dos tantos de los jugadores florenses fueron de muy buena factura. El primero fue un remate de derecha que se coló en el ángulo derecho del guardavallas rival; el segundo fue una jugada individual en la que Marcel dejó marcas para anotar.

Al minuto 70 del partido, Herediano le gana 2 a 1 a Puntarenas, luego de que los porteños lograran descontar.

Acá los golazos florenses:

⏰ 33’ Gol de Randall Leal que con un buen remate pone el 1-0 para Herediano. pic.twitter.com/kE9PTsJ90A — FUTV (@FUTVCR) January 29, 2026