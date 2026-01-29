Herediano vs. Puntarenas FC: ¿A qué hora y por qué canal ver el duelo entre florenses y porteños?

Aarón Murillo y Kliver Gómez, serán protagonistas de nuevo en el duelo entre Herediano y el Puntarenas FC.

El Club Sport Herediano y el Puntarenas FC se enfrentarán por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026.

Los florenses esperan enderezar su camino luego del traspié sufrido el pasado domingo en el estadio Edgardo Baltodano, de Liberia, mientras que Puntarenas FC no pasó del empate 0-0 ante Guadalupe en el estadio Miguel Lito Pérez.

Ambos conjuntos llegan con realidades distintas. Los rojiamarillos vienen de un buen arranque del campeonato, mientras que los porteños han dejado serias dudas, especialmente en el aspecto ofensivo.

¿En qué canal y a qué hora ver el partido entre Herediano vs. Puntarenas FC?

El encuentro se disputará en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, a partir de las 8 p. m., y se podrá observar por el canal FUTV.

¿Cómo llega el Herediano al compromiso?

En el Torneo Clausura 2026, Herediano suma tres victorias y una derrota, con ocho goles a favor y uno en contra. De ganar, recuperaría momentáneamente el liderato al llegar a 12 puntos, a la espera de lo que pueda hacer Cartaginés en su duelo ante Sporting, este jueves 29 de enero.

Bajas en el cuadro florense

Los rojiamarillos solo presentan dolencias menores en figuras como el cubano Marcel Hernández y el defensor Keyner Brown, quienes estarían listos para enfrentar a los porteños sin mayores inconvenientes.

¿Cómo llega el Puntarenas FC?

El cuadro porteño llega sin conocer la victoria en el campeonato, con dos derrotas y dos empates en la campaña, situación que tiene contra las cuerdas a los pupilos de César Alpízar, quienes además tienen muy cerca a los equipos que luchan por no descender.

Bajas en el Puntarenas FC

Los puntarenenses cuentan con al menos cinco jugadores lesionados que estarían ausentes frente a los florenses. Se trata del colombiano Wilber Rentería y los nacionales, José Pablo Córdoba, Alexis Cundumí, Raheem Cole y Andrey Mora.

Antecedentes del último Torneo Apertura 2026

En el torneo anterior, Puntarenas FC no perdió ante Herediano, al ganar 3-2 en el estadio Carlos Alvarado y 1-0 en el Miguel Lito Pérez, por lo que los florenses confían en tomar revancha en su casa en este nuevo certamen.