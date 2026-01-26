José Giacone recalcó la acción puntual que le costó el invicto al Herediano y que no se debe repetir

El entrenador del Club Sport Herediano, el argentino José Giacone, no ocultó su insatisfacción por la derrota 1-0 frente al Municipal Liberia, en una acción puntual que, a su criterio, fue un error imperdonable y que no solo les costó el invicto, sino también el liderato del Torneo Clausura 2026.

“Hay que pasar rápido la página. Tenemos otro partido en casa ante Puntarenas FC. No nos podemos permitir relajarnos ni pensar que, por haber ganado los tres primeros partidos, todo iba a ser fácil”, expresó Giacone.

El estratega florense afirmó que llegaron al estadio Edgardo Baltodano con la mentalidad de mantenerse en el primer lugar del certamen; no obstante, recibir una anotación tras un saque de banda no fue del agrado del técnico argentino.

“Venimos acá a ganar el partido. Lamentablemente, el rival nos supera con un arma lícita. Nosotros buscamos en todo momento la anotación. Debimos corregir cosas en el equipo, pero también mostramos muchos aspectos positivos. Es necesario seguir creciendo, porque en esta oportunidad no nos alcanzó”, admitió Giacone.

El entrenador del combinado florense recalcó que no fueron eficientes, no solo en el marco contrario, sino también en la zona defensiva.

“Nos hacen un gol de un saque de banda y ahí están los pequeños grandes detalles que te llevan a ganar o perder un partido. Esos son los detalles que se deben corregir y que no nos podemos permitir”, enfatizó Giacone.

José Giacone salió dolido por la derrota y recalcó que, pese al resultado adverso, siempre intentaron ir en busca de la victoria.

“Apostamos por buscar los tres puntos, pero nos equivocamos en el camino. Tuvimos dos o tres llegadas en el partido, controlamos bastante el juego; en el segundo tiempo ellos se echaron atrás para defenderse y, obviamente, nosotros tratamos de tener transiciones hacia el ataque que no nos funcionaron”, afirmó Giacone.