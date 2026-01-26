Puro Deporte

José Giacone recalcó la acción puntual que le costó el invicto al Herediano y que no se debe repetir

El entrenador del Herediano, José Giacone, lamentó la derrota ante el Municipal Liberia, que les arrebató el liderato

Por Juan Diego Villarreal
José Giacone Entrenador del Herediano Torneo Clausura 2026 25 de enero del 2026 Fotografía: Municipal Liberia
José Giacone, entrenador del Herediano, vivió la primera derrota del Torneo Clausura 2026 ante Liberia. (La Nación/Fotografía: Municipal Liberia)







José GiaconeHeredianoTorneo Clausura 2025Municipal Liberia
