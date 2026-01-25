Liberia vs. Herediano: ¿A qué hora y por qué canal ver el duelo entre pamperos y florenses?

El Municipal Liberia se enfrentará al Club Sport Herediano este domingo 25 de enero, por la fecha cuatro del Torneo Clausura 2026.

Liberianos y florenses llegan con realidades muy distintas. En especial, los pupilos del técnico José Saturnino Cardozo deberán aprovechar su condición de local para escalar posiciones en la tabla y pelear por un puesto de clasificación.

Por su parte, de la mano del técnico argentino José Giacone, el Team espera mantener su ritmo arrollador en el campeonato, una situación que tiene ilusionados a sus seguidores.

José Saturnino Cardozo y José Giacone, dos estilos muy diferentes, se enfrentarán en el duelo Liberia vs. Herediano. (La Nación/Fotografiía:_La Nación)

¿A qué hora y por qué canal se puede observar el duelo entre Municipal Liberia y Herediano? Copiado!

El encuentro se disputará a las 3 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano y será transmitido por el canal FUTV.

¿Cómo llega el Municipal Liberia? Copiado!

Los pamperos aún no conocen la victoria en el Clausura 2026. Registran dos empates y una derrota; su rendimiento ha sido irregular y carecen de contundencia. Acumulan cuatro goles a favor y cinco en contra, para apenas dos puntos.

¡HOY JUEGA EL MUNICIPAL LIBERIA! 💛🖤



Con todo por la victoria esta tarde en casa 🆚 el Herediano 💪🏼



👉🏼 Entradas disponibles en la tienda AuriNegra (de 8:00 AM a 1:00 PM) y en línea https://t.co/87fydpyaop #LiberiaMiÚnicaPasión pic.twitter.com/4lO70SFJzT — AD Municipal Liberia Oficial (@admliberiaofic1) January 25, 2026

¿Qué bajas presentan los liberianos? Copiado!

Los guanacastecos perdieron esta semana al volante Malcom Pilone, quien pasó a filas de Liga Deportiva Alajuelense. Además, Adrián Chévez se encuentra lesionado y podría perderse el resto del campeonato.

¿Cómo llega el Herediano? Copiado!

El Herediano es líder del Torneo Clausura 2026 con nueve puntos, los mismos que el Cartaginés; sin embargo, es el equipo más goleador del certamen con ocho anotaciones y mantiene su valla invicta. Se trata de un conjunto equilibrado y sólido en defensa.

¿Qué bajas presentan los florenses? Copiado!

Los rojiamarillos solo registran la baja de Joshua Navarro, quien pasó a Sporting FC tras disputar los encuentros ante Sporting FC y Deportivo Saprissa. No reportan jugadores lesionados.

Visitamos Liberia por la Jornada 4 ¡VAMOS TEAM! 🔥❤️💛



📍Estadio Edgardo Baltodano



Presentado por: JET Costa Rica pic.twitter.com/UO6mzIrq9Y — Club Sport Herediano (@csherediano1921) January 25, 2026

Último antecedente Copiado!

En los enfrentamientos directos del Torneo Apertura 2025, ambos clubes ganaron un partido. Cada uno se impuso como local por marcador de 1-0, en compromisos muy cerrados que se definieron por la mínima diferencia.

Liberia dejó fuera a Herediano de las semifinales Copiado!

En el Torneo Apertura 2025, el Municipal Liberia se clasificó a la segunda ronda del campeonato nacional después de 16 años, mientras que el Team quedó fuera de la fase final por primera vez tras 17 torneos consecutivos alcanzándola.

Los pamperos sumaron 27 puntos para avanzar a la fiesta grande, mientras que el conjunto florense, pese a su esfuerzo, se quedó fuera con 26 unidades.