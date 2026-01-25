Aficionados del Herediano causaron desorden en partido ante Liberia y Fuerza Pública toma fuerte decisión

Los aficionados del Herediano que intentaron armar bronca en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, fueron retirados del estadio.

Los ánimos de los aficionados del Club Sport Herediano se calentaron en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, tras protagonizar un enfrentamiento con los seguidores del conjunto del Municipal Liberia, en el compromiso en el estadio Edgardo Baltodano.

De acuerdo a Jimena Rodríguez de radio Columbia, cuatro aficionados del Team ingresaron al sector donde se ubicó la barra organizada del cuadro pampero, conocida como la Furia Blanca y empezaron a molestar y causar desorden en el ambiente e incluso se intercambiaron algunos golpes.

Casi de forma inmediata, la Fuerza Pública y la seguridad privada del club intervinieron para contener el desorden y sacaron detenidos a los infractores fuera del estadio, para evitar u mayor incidente.

En las imágenes de FUTV de la transmisión en vivo se observó como fueron escoltados fuera del inmueble los infractores, bajo un calor que rozaba los 34 grados.