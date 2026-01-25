Puro Deporte

Aficionados del Herediano causaron desorden en partido ante Liberia y Fuerza Pública toma fuerte decisión

La Fuerza Pública y la seguridad privada intervinieron ante una pequeña bronca en el estadio Edgado Baltodano

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Estadio Edgardo Baltodano Liberia vs. Herediano 23 de enero del 2026 Fotografía: Municipal Liberia
Los aficionados del Herediano que intentaron armar bronca en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, fueron retirados del estadio. (La Nación/Fotografía: Municipal Liberia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Municipal LiberiaHeredianoTorneo Clausura 2026Aficonados bronca
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.