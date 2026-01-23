José Saturnino Cardozo asegura que Alajuelense le pedirá un jugador al final del torneo

José Saturnino Cardozo aseguró que él recupera jugadores que vienen de temporadas complicadas pero tienen gran talento.

El entrenador del Municipal Liberia, José Saturnino Cardozo, aseguró que Alajuelense le pedirá un jugador cuando termine el Clausura 2026.

El timonel liberiano manifestó que el lateral izquierdo John Paul Ruiz, quien está cedido al cuadro guanacasteco por parte de la Liga, volverá a la dinámica eriza para el segundo semestre del año, según Cardozo, por el buen nivel que muestra y seguirá dando el defensor.

John Paul llegó a Liberia como una oportunidad de reencontrarse luego de un gran torneo con Puntarenas FC, pero tras un certamen difícil con Alajuelense, donde incluso se vio salpicado por un acto de indisciplina.

“A mí me gusta mucho estar cerca del jugador, yo no mato al jugador. Yo con Ruiz hablé y le dije que me gusta mucho; también le comenté que si se enfocaba en jugar, él es un futbolista extraordinario y es de Selección. Seguramente la Liga lo pedirá cuando termine el torneo, como sucedió con Shawn Johnson y Herediano”, declaró Cardozo.

Shawn Johnson, con Herediano, no jugaba; en Liberia encontró regularidad y el Team buscó recuperarlo para este campeonato. Keysher Fuller fue otro ejemplo que dio Saturnino de recuperación de futbolistas.

Fuller, después de un buen campeonato como liberiano, fue contratado por el Herediano.

El timonel paraguayo cree que le dará un nivel alto a John Paul Ruiz para llevarlo nuevamente a vestir la camisa de la Liga.