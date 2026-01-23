Fútbol

Liberia rescata un empate ante Pérez Zeledón y compromete las aspiraciones de José Saturnino Cardozo

Pérez Zeledón fue a Liberia y sacó un punto ante uno de los semifinalistas del torneo pasado

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Fernando Lesme estuvo muy activo en ofensiva de Liberia, al final logró marcar para igualar ante Pérez Zeledón.
Fernando Lesme estuvo muy activo en ofensiva de Liberia, al final logró anotar para igualar ante Pérez Zeledón. Aquí lo marca William Fernández. (Municipal Liberia/Municipal Liberia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LiberiaPérez ZeledónPrimera División
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.