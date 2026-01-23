Liberia rescata un empate ante Pérez Zeledón y compromete las aspiraciones de José Saturnino Cardozo

Fernando Lesme estuvo muy activo en ofensiva de Liberia, al final logró anotar para igualar ante Pérez Zeledón. Aquí lo marca William Fernández.

El Municipal de Pérez Zeledón dejó escapar una victoria que iba a sacudir la mesa en el Clausura 2026. Hasta el minuto 89, los generaleños le ganaban 1 a 0 al Municipal Liberia, pero en ese momento les empataron.

Aún así, el golpe del Pérez Zeledón es fuerte, sobre todo a las aspiraciones de José Saturnino Cardozo, cuyo equipo estaba en casa.

Liberia, que llegó a las semifinales en el campeonato anterior, ha tenido un arranque complicado en el Clausura 2026, pues solo pudo sumar dos unidades de nueve posibles. Los guanacastecos empataron con Alajuelense (2 a 2), perdieron contra Guadalupe (2 a 1) y ahora igualaron frente a Pérez (1 a 1).

El partido entre liberianos y sureños fue de buen ritmo, de acciones en ambos marcos y muchas emociones. Aunque Pérez estuvo arriba en el marcador la mayoría del segundo tiempo, lo cierto es que Liberia atacó y probó tres veces al arquero Bryan Segura, quien respondió bien ante remates de todo tipo de Fernando Lesme, tanto de cabeza como de larga distancia.

De los Guerreros del Sur se destaca el orden defensivo que tienen desde el campeonato anterior, el equipo se ve con mucha solidez en zona defensiva, pero un fallo fue suficiente para que se le fueran dos puntos claves.

El marcador se abrió en el minuto 51 del cotejo, cuando el Pérez atacó por la banda derecha, llegó un centro y el balón le pegó en la mano al defensor liberiano José Huertas; el esférico tomó ruta al fondo de la red y Pérez celebró.

La acción generó mucha curiosidad, sobre todo porque se generó la duda de si se podía marcar un autogol con la mano, al final la acción fue revisada y ratificada por VAR.

La diana despertó al Municipal Liberia, el equipo de José Saturnino Cardozo se abalanzó con todo por el empate y buscó encerrar a su rival. Tanta fue la insistencia que Fernando Lesme consiguió empatar en el minuto 89.

Lesme ganó una pelota aérea, luego de un centro que llegó al punto penal de Pérez y mandó a guardar el balón al fondo del arco de Bryan Segura.

El gol fue celebrado con intensidad por José Saturnino Cardozo, sobre todo porque esto salvó una derrota imperdonable en casa.

Liberia vive momentos preocupantes con dos puntos de nueve; Pérez Zeledón por su parte llegó a cinco unidades, continúa invicto y suma como visitante; sin duda el cuadro de los Guerreros demuestra que quedó con hambre de clasificación, esto porque el torneo pasado estuvo a punto de colarse entre los mejores cuatro, pero no pudo hacerlo en la última fecha de la fase regular.