El marco del Herediano se volvió inexpugnable gracias a la ‘receta’ de José Giacone

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Mientras el mexicano Everardo Rubio es figura en la defensa del Herediano (der.), Marcel Hernández (centro) es uno de los goleadores del plantel florense

Ser líderes del Torneo Clausura 2026 y, además, el equipo más goleador del certamen no es suficiente para los integrantes del Club Sport Herediano, quienes están más que satisfechos con comandar otra estadística luego de tres jornadas disputadas.

Los rojiamarillos suman tres victorias en igual número de compromisos y acumulan ocho goles a favor en sus presentaciones, demostrando ser un conjunto contundente y efectivo. Superan por gol diferencia al Cartaginés (+8 ante +4).

Además, mantienen su valla invicta en esos tres partidos, aspecto del cual se muestran orgullosos sus futbolistas. En la campaña anterior, en 18 compromisos, solo en cinco ocasiones dejaron su marco en cero, por lo que están muy cerca de superar la estadística del torneo pasado.

El cuadro florense visitará el próximo domingo 25 de enero el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, a las 3 p. m., por la fecha cuatro, donde enfrentará al Municipal Liberia, en un duelo que pondrá a prueba su solidez defensiva.

Yurguin Román fue titular ante Guadalupe, por primera vez, con el Herediano en el Torneo Clausura 2026, y no desentonó con sus compañeros de la zaga. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

José Giacone y su insistencia

Sin duda, la mano del entrenador José Giacone ya se siente en la escuadra presidida por Jafet Soto Molina. El argentino, fiel a su estilo, ha logrado mantener un equilibrio en sus líneas, con una defensa sólida y una ofensiva contundente.

Giacone le dio continuidad al guardameta Dany Carvajal, así como a los zagueros Keyner Brown y Everardo Rubio; al lateral Haxzel Quirós, quien además es uno de los goleadores del certamen; y al volante de contención, el mexicano Sergio Rodríguez, quienes han sido inamovibles.

En el último compromiso ante Guadalupe FC, el timonel hizo ingresar al lateral izquierdo Yurguin Román, quien sustituyó a Darryl Araya.

“Quedar fuera de las semifinales fue un golpe duro para nosotros, por lo que desde que iniciamos la pretemporada nos planteamos recuperar la regularidad que veníamos mostrando en torneos anteriores y volver a tener a Herediano en lo más alto”, comentó Román.

De acuerdo con el lateral, todos conocen el estilo del entrenador José Giacone, quien sin dudarlo puso un alto a uno de los aspectos en que más falló el Team durante la campaña anterior.

“Para nadie es un secreto que el profesor José Giacone trabaja muy bien todas las líneas de su equipo y, obviamente, nos ha enfatizado mucho el dejar el marco en cero. Tener tres partidos sin recibir goles nos tiene muy orgullosos, porque no es para nada fácil”, señaló Román.

Según explicó Yurguin, entre menos goles reciban en el campeonato, habrá más posibilidades de ganar los compromisos.

“La clave en el fútbol es anotarle goles al rival, por lo que si no nos marcan, con la calidad de jugadores que tenemos en la ofensiva y si logramos concretar un par de oportunidades, será menos complicado ganar un partido”, enfatizó.

Por su parte, el mexicano Sergio Rodríguez manifestó que, tras el fracaso de no clasificar a las semifinales del Apertura 2025, el equipo se planteó no volver a sufrir una situación similar, de ahí el esfuerzo que realizan en cada compromiso.

“Tener el marco en cero en estos tres partidos es producto del trabajo constante, de repetir las labores día a día. El profe nos ha dejado muy claro qué se tiene que hacer dentro de la cancha y eso nos ayuda mucho durante los partidos”, añadió Rodríguez.

Otro de los aspectos analizados en el grupo fue volver a tener en el Carlos Alvarado una casa inexpugnable, con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos y, mejor aún, no recibir goles del rival.

“Se habló mucho de que en casa tenemos que ser muy fuertes, ir por los partidos y sacar la victoria. Eso es lo que nos hemos planteado. Hemos trabajado bien en estos tres encuentros, pero ya pasaron y queda todo un torneo por delante. Lo importante para nosotros es mantener el ritmo de juego y seguir enfocados”, concluyó Rodríguez.