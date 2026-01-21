El impensable goleador del Herediano tenía dos años de no anotar en el campeonato

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El lateral Haxzel Quirós suma tres años con el Herediano y recientemente firmó la renovación de su contrato.

Concluyó el año con la amargura de haber sido uno de los jugadores que integró la Selección Nacional que quedó fuera del Mundial 2026, aceptando que fue un golpe fuerte en su carrera deportiva.

Además, en la campaña anterior no logró clasificarse a las semifinales con el Club Sport Herediano, lo cual también representó un duro revés, al tratarse de un plantel que venía de proclamarse bicampeón nacional.

Sin embargo, el arranque del Torneo Clausura 2026 ha sido promisorio para el lateral Haxzel Quirós, quien se ganó un lugar en la alineación del técnico José Giacone, en un cuadro florense que ilusiona a los seguidores rojiamarillos.

El defensor oriundo de la Isla de Chira no solo ha tenido un buen desempeño en la fase defensiva, con constantes recorridos por su banda, sino que también ha aportado en ofensiva, donde ya suma dos goles en tres compromisos del certamen. Le marcó a Sporting FC y a Guadalupe FC.

Quirós se encuentra empatado en la cima de los máximos anotadores junto a su compañero Marcel Hernández, el argentino Máximo Ezequiel Pérez, del Pérez Zeledón, y el mexicano Diego González, lateral del Cartaginés.

Haxzel, en son de broma, aseguró que es complicado seguirle el ritmo a Marcel, pero que por el momento disfruta de la titularidad y de su buen momento frente a la red contraria.

“Es cierto que la labor principal de uno es defender, pero siempre es importante marcar goles. En lo personal, tenía como dos años sin anotar y ya era bastante tiempo, por lo que estamos muy contentos”, comentó Quirós.

Haxzel Quirós y su esfuerzo

Las conquistas del lateral florense han sido muy similares, pues llegaron tras incorporaciones por su sector y definiciones con un fuerte remate de pierna derecha, dejando sin oportunidad al arquero rival.

En su primera anotación, ante Sporting FC, Haxzel Quirós elevó su mirada al cielo, agradeciendo a Dios la oportunidad de volver a marcar.

“La verdad soy muy creyente en Jesucristo. Siempre le agradezco por tener la oportunidad de jugar al fútbol, por iniciar un torneo y ahora por marcar un gol. Se lo dedico a Él y a mi familia. Pero esto apenas empieza, hay que seguir trabajando y continuar con los pies en la tierra para no caernos”, enfatizó Quirós.

Llegar constantemente al área es una de las virtudes del lateral moderno, por lo que Quirós se esfuerza por mejorar y trabaja de forma constante en los centros y los remates al marco. A pesar de que no estaba anotando, siempre estuvo seguro de que los goles llegarían tarde o temprano.

“Hemos estado trabajando la definición durante los entrenamientos. Mi mejor cuota goleadora fue con Puntarenas FC en la Liga de Ascenso, cuando marqué cinco goles. En la Primera División lo máximo que había marcado eran dos goles, así que ya igualé esa cifra y de aquí en adelante todo es gsnancia”, confesó Quirós con una sonrisa.

Haxzel también se refirió a la renovación de su contrato con el Herediano, a finales del año pasado, y aseguró que se siente feliz en el Team.

“Voy a cumplir tres años en el Herediano y le tomé mucho aprecio al equipo. Me parece que en el club me tienen mucho cariño, me han tratado bien y cuando Jafet Soto me habló de la renovación no lo pensé mucho. Este es un gran equipo y, si hacemos bien las cosas, podemos seguir soñando”, concluyó Quirós.