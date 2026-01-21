Puro Deporte

El impensable goleador del Herediano tenía dos años de no anotar en el campeonato

En el arranque del Torneo Clausura 2026, un jugador sobresale por sus goles y sus buenas presentaciones bajo el mando del técnico José Giacone

Por Juan Diego Villarreal
Partido Club Sport Herediano vs. Guadalupe FC, fecha 3 del Torneo de Clausura 2026.
El lateral Haxzel Quirós suma tres años con el Herediano y recientemente firmó la renovación de su contrato. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

