José Giacone señala lo que no le gusta de un Herediano que domina el arranque del torneo

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

José Giacone, entrenador de Herediano, se mostró satisfecho por el rendimiento que muestra la planilla que dirige. Los rojimarillos le ganaron a Guadalupe 4 a 0 y llegaron a nueve unidades ganadas en tres compromisos, para un rendimiento del 100%.

Pese a esto, el timonel fue enfático en la conferencia de prensa posterior al partido contra los guadalupanos en que debe mejorar muchos aspectos. Por ejemplo, el DT declaró que no le gustó la salida con balón que hizo su zona defensiva.

“En el primer tiempo equivocamos la toma de decisión, pero luego mejoramos en el segundo tiempo, tuvimos paciencia. Siempre debemos mejorar cosas como la pelota parada, la salida, hubo una acción que Keyner Brown se perfiló mal y nos pudo salir caro. Hay detalles que debemos corregir, pero vamos a mantener la humildad porque falta mucho”, dijo.

Para Giacone, el partido tuvo un antes y un después cuando se dieron las dos expulsiones de Guadalupe, que dejó a los visitantes con 9 en todo el segundo tiempo.

“Siempre voy a destacar lo colectivo, pero el partido se vio influido por las expulsiones; aún así, Guadalupe no es un equipo fácil. Hay que seguir creciendo, queremos que jugadores como Randall Leal y Ronaldo tomen más ritmo. Estamos a lo interno comprometidos para seguir creciendo”, detalló.

Al entrenador le preguntaron por el nivel de Leal y declaró que espera llevarlo a su mejor versión. El volante mostró contra Guadalupe velocidad y desequilibrio, de hecho fue el gestor de la tercera diana.

“Hay mucha competencia interna. Los que llegaron más tarde deben competir, a Randall queremos llevarlo a su mejor versión y vamos a buscar conseguirlo”, explicó.

Por último, Giacone dio a conocer que la salida de Joshua Navarro a Sporting fue una decisión que tomaron en conjunto todos los responsables deportivos del Herediano.

“Fue una decisión colegiada entre todos, tenemos una gran planilla y no dependemos de nadie”, finalizó.