Herediano vs. Guadalupe: ¿A qué hora y en qué canal ver el duelo entre el Team y los guadalupanos?

Marcel Hernández, delantero del Herediano y Marvin Angulo, volante del Guadalupe FC, serán titulares en el duelo de este martes en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara

El Club Sport Herediano defenderá este martes su liderato del Torneo Clausura 2026, tras un arranque prometedor que tiene ilusionada a la afición rojiamarilla.

Los florenses se medirán a Guadalupe FC, escuadra que busca escapar de las últimas posiciones, en las que mantiene un mano a mano con Sporting y San Carlos, todos con 16 puntos, por lo que le urge seguir sumando en el campeonato.

Previo al partido por la tercera fecha del certamen, el conjunto rojiamarillo sorprendió con la salida del delantero Joshua Navarro, quien fue titular en los dos primeros partidos de la temporada bajo el mando del técnico José Giacone y fue fichado por el Sporting FC.

¿A qué hora y en qué canal se podrá observar el partido entre Herediano y Guadalupe FC? Copiado!

El compromiso se disputará este martes 20 de enero, a las 8:00 p. m., en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, y será transmitido por la señal de FUTV.

¡HOY JUGAMOS! 🫶🏻❤️💛



🆚️ Guadalupe F.C.



8 P.M. | Estadio Carlos Alvarado



🎟 Entradas disponibles en https://t.co/S9ZeKWalWg (https://t.co/XB2wDg9ues), Oficinas del Club y en el Estadio Carlos Alvarado a partir de las 3:30 p.m.#SomosÚnicos #NuestraPasiónesEterna pic.twitter.com/lIAKHqXMeE — Club Sport Herediano (@csherediano1921) January 20, 2026

¿El último antecedente entre Herediano y Guadalupe FC? Copiado!

La escuadra de Guadalupe FC no perdió ante los rojiamarillos en el Torneo Apertura 2025, tras empatar 0-0 en el estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca y triunfar 0-2 en el Carlos Alvarado. Los florenses cedieron cuatro puntos ante los josefinos, los cuales terminaron siendo determinantes en la eliminación del club en la fase de grupos.

¿Cómo llega el Herediano? Copiado!

El Team suma dos victorias, con cuatro goles a favor y ninguno en contra. Los dirigidos por el argentino José Giacone lideran el torneo con seis puntos, empatados con Cartaginés, pero con mejor diferencia de goles.

Fiel a su estilo, Giacone presenta un equipo muy equilibrado, con una sólida defensa, un mediocampo dinámico y de gran sacrificio. Además, es un conjunto muy peligroso en las acciones a balón parado.

Altas y bajas Copiado!

Herediano cuenta con su plantel casi completo. Es duda el delantero mexicano José de Jesús “Tepa” González, quien padece una lesión muscular, al igual que el caso de Joshua Navarro, quien ya fue transferido al Sporting FC.

¡Gracias, Joshua! 🤝🏻



Informamos que Joshua Navarro no continuará como jugador del Club Sport Herediano para la presente temporada.



Agradecemos su compromiso y dedicación en el periodo que vistió la camiseta rojiamarilla. pic.twitter.com/m5UvnS9w59 — Club Sport Herediano (@csherediano1921) January 20, 2026

¿Cómo llega Guadalupe FC? Copiado!

El conjunto de Goicoechea viene de vencer 2-1 al Municipal Liberia como local. Con este resultado sumó su primera victoria en el campeonato nacional tras ocho partidos, incluyendo el Torneo Apertura 2025, y también el primer triunfo del técnico Mauricio Wright, quien asumió el cargo en diciembre pasado.

Bajo el mando de Wright, Guadalupe FC mostró un cambio en su accionar. Es una escuadra muy ordenada que incluso en partidos anteriores comenzó ganando, lo que demuestra que es un rival de cuidado al que no se le pueden conceder libertades.

Altas y bajas Copiado!

Por los guadalupanos ya debutó el defensor Kevin Fajardo, su última incorporación, proveniente de Cariari Pococí de la Liga de Ascenso. En contraste, el defensor Kenneth Guzmán es baja por tiempo indefinido, mientras que el mexicano Joao Maleck se integró tarde al plantel y no ha sido utilizado como titular.