Herediano vive una metamorfosis de la mano de un ‘militar’ que es amante del orden

El Herediano tiene un arranque prometedor en el Torneo Claususra 2026, que llena de ilusión a sus aficionados

Por Juan Diego Villarreal
Herediano vs. Saprissa
El herediano vive un dulce arranque en el Torneo Clausura 2025, con dos victorias al hilo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







José GiaconeHeredianoTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

