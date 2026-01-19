Herediano vive una metamorfosis de la mano de un ‘militar’ que es amante del orden

El herediano vive un dulce arranque en el Torneo Clausura 2025, con dos victorias al hilo.

El Club Sport Herediano, con apenas dos partidos disputados en el Torneo Clausura 2026, demostró que el equipo timorato, falto de ideas y desordenado del Apertura 2025 quedó en el pasado.

Luego de la eliminación en las semifinales del certamen anterior, la dirigencia de Fuerza Herediana tomó decisiones fuertes que le han cambiado la cara al club, el cual, al menos en el arranque del campeonato, llena de ilusión a los aficionados florenses, quienes observan en la cancha un equipo muy diferente.

Con la llegada del técnico argentino José Giacone, el plantel muestra otra cara. Se nota claramente la mano del estratega, quien, con poco más de tres semanas al frente del equipo, le dio una nueva fisonomía al conjunto, que hoy es líder del Clausura 2026, tras sumar dos victorias consecutivas de forma convincente.

En contraste, durante el Torneo Apertura 2025, el Team ganó hasta el tercer partido, luego de empatar 0-0 como visitante ante Guadalupe FC y caer en casa frente a Puntarenas FC (2-3).

Además, por la Copa Centroamericana, donde también fue eliminado en la fase de grupos, Herediano derrotó 4-2 al Real España y posteriormente cayó 4-2 ante el Diriangén de Nicaragua, resultado que provocó la destitución del entrenador Pablo Salazar, el primero de los tres técnicos que estuvieron a cargo de la planilla.

En comparación con el Torneo Apertura 2025, estas son las cinco diferencias más notables del actual cuadro florense dirigido por José Giacone:

El técnico José Giacone le dio la titularidad al portero Dany Carvajal, en el arranque del campeonato. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Portería estable Copiado!

El técnico José Giacone le dio la titularidad al guardameta Dany Carvajal, quien no ha recibido goles en contra.

En el torneo anterior, los florenses utilizaron cuatro porteros en sus tres primeros compromisos. Carvajal estaba lesionado al inicio del certamen y su lugar lo tomó Aarón Cruz, quien atajó en el primer partido ante Guadalupe. Cruz se lesionó durante el calentamiento del duelo ante Puntarenas FC, por lo que Emmanuel Garita ocupó su lugar.

Para el tercer partido y el compromiso ante Diriangén por la Copa Centroamericana, el arquero titular fue Anthony Walker.

Everardo Rubio llegó al Herediano para el Torneo Clausura 2026 y se consolidó en la defensa de José Giacone (La Nación/Cortesía: Herediano)

La defensa es un fortín Copiado!

Es claro que las lesiones mermaron la defensa del cuadro rojiamarillo en el arranque del certamen anterior: Juan Luis Pérez y Fernán Faerron se lesionaron, mientras que Keyner Brown tampoco estaba disponible, lo que obligó a improvisar jugadores. El experimento salió mal, pues se conformó una zaga vulnerable y con muchos errores de marca.

Para el actual certamen, Giacone apostó por la regularidad en la parte baja, con Keyner Brown, el mexicano Everardo Rubio y los laterales Haxzel Quirós y Darryl Araya. A ellos se une el mexicano Sergio Rodríguez como volante de contención.

Rubio, quien regresó al plantel, aporta seguridad en el juego aéreo y buen manejo del balón en salida por la banda izquierda. El gran damnificado ha sido el hondureño Getsel Montes, quien quedó relegado a la suplencia.

La gran novedad en el medio campo del Herediano, para la actuak campaña es el juvenil Gabriel Sibaja, de solo 17 años. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Mediocampo renovado Copiado!

El medio campo del Team cambió radicalmente y solo Elías Aguilar se mantiene como titular. El estratega argentino sumó a Allan Cruz y al juvenil Gabriel Sibaja, además del mexicano Rodríguez, quien en el torneo anterior se desempeñó como defensor central debido a las lesiones y sanciones de sus compañeros.

Con Sibaja, el equipo gana dinámica y además cumple con la norma Sub-21 de los 1.200 minutos, aspecto que le generó dolores de cabeza al cuadro florense en la campaña anterior.

De momento, Aarón Murillo, quien fue estelar el torneo pasado e incluso fue convocado a la Selección Nacional, debe iniciar los partidos desde el banquillo. No obstante, Giacone lo utiliza como su primer cambio y principal revulsivo, tal como ocurrió ante Saprissa, donde fue clave para cambiarle la cara al equipo.

Marcel Hernández, con sus goles y asistencias, continúa marcando diferencia en la delantera del Herediano. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Marcel, inamovible Copiado!

En el ataque, por tercer torneo consecutivo, el cubano Marcel Hernández se impone sobre sus compañeros. Giacone apuesta por un equipo equilibrado y efectivo en ofensiva, y el cubano parece ser el jugador ideal para liderar el ataque gracias a su olfato goleador y dinámica.

De momento lo acompaña Joshua Navarro, un jugador de mucho sacrificio y despliegue físico, aunque le faltó gol en su primera temporada con el club florense. Sin embargo, el estratega lo conoce muy bien, ya que lo dirigió en Pérez Zeledón, por lo que es de su total confianza.

También se suma Keysher Fuller, utilizado prácticamente como extremo, así como Jurguens Montenegro, quien ha sustituido a Marcel Hernández en algunos tramos de los partidos.

José Giacone cumple su segundo ciclo como entrenador del Herediano, donde ya fue campeón. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El sello de Giacone Copiado!

El técnico José Giacone no es de experimentar ni dejar detalles al azar. Es un entrenador que prioriza el sacrificio, el orden y la entrega en la cancha. Su sello es inconfundible: un equipo equilibrado, con una zona defensiva sólida, segura y fuerte en el juego aéreo.

Giacone , quien tiene formación militar, al integrar el ejército argentino a los 17 años, cuando era obligatorio en su país debido al régimen de Argentina, tiene claro que la exigencia y el orden son necesarias para cumplir las metas.

El estratega, quien trabaja de forma minuciosa las acciones a balón parado, tanto en ofensiva como en defensiva, para evitar sorpresas, es de carácter fuerte y amante del trabajo. Siempre busca mantener un equipo ordenado, característica que se refleja en el buen arranque del cuadro florense en la actual temporada.

Giacone fue campeón con el Team en el Apertura 2019, dándole el cetro número 28 al vencer en la tanda de penales a Alajuelense, por lo que conoce el entorno y la presión de estar en el banquillo florense.