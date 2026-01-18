José Giacone desmenuza las claves del triunfo ante Saprissa y el buen arranque del campeonato

José Giacone aseguro que el no recibir anotaciones en los dos primeros partidos del torneo, es gracias a los trabajos durante los entrenamientos diarios.

El entrenador del Club Sport Herediano, José Giacone, se mostró tranquilo y cauto tras derrotar 2-0 en casa al Deportivo Saprissa, por la fecha dos del Torneo Clausura 2026.

Como es su costumbre, el estratega argentino destacó el esfuerzo de sus jugadores, quienes en la segunda parte fueron superiores al conjunto morado y lograron marcar en dos ocasiones.

¿Cuál es el análisis que hace del triunfo ante Saprissa?

-En el segundo tiempo jugamos como queríamos. Evidentemente, este primer tiempo, de los dos partidos que hemos disputado, fue el peor. No encontramos la pelota, perdimos el mediocampo varias veces y eso no nos puede pasar. Debemos tener el protagonismo que mostramos en el segundo tiempo.

¿Qué marcó la diferencia en el segundo tiempo?

-Subimos las líneas, tomamos mejor las marcas, empezamos a ganar los segundos balones y a tener la pelota. A partir de ahí logramos un triunfo muy trabajado. Es muy importante sumar y trataremos de que esta cancha sea una fortaleza.

¿Cómo es la competencia en el plantel por un puesto de titular?

-Hay una competencia interna muy importante, porque tenemos dos jugadores de jerarquía por puesto. No nos podemos dar permisos en cuanto a no estar enfocados y concentrados siempre. A veces nos pasa que no tenemos un buen día. El grupo tiene que presionar constantemente, estar atento, y eso lo debemos mejorar.

¿En qué cambió el equipo en el complemento?

-En el primer tiempo tuvimos problemas. Perdíamos la pelota y Saprissa podía elaborar a partir de la segunda jugada y una nueva salida, porque no estuvimos bien en la distribución en el campo. Corregimos esas cosas en el segundo tiempo y pudimos imponernos. Empezamos a atacar por las bandas, a finalizar las jugadas, a generar peligro y logramos convertir dos tantos.

¿Cómo analiza la planilla que tiene actualmente?

-Tenemos jugadores rápidos por las bandas, con buen manejo de balón, y esa es una de las formas de ataque que tenemos. Sin embargo, debemos mejorar en el juego interior. Llevamos dos partidos y estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo, pero sin resultados es difícil. Por eso, los triunfos me tienen muy contento.

¿Qué tan importante es no haber recibido goles?

-Contamos con jugadores importantes y hemos trabajado bien la línea de cuatro. Además, los extremos cumplen labores defensivas para mantener el equilibrio. También trabajamos con el ‘5’, ya sea Sergio Rodríguez o Yeltsin Tejeda, para fortalecer la parte defensiva, algo que se ve reflejado en la cancha.