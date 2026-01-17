Herediano vs. Saprissa: ¿a qué hora y por cuál canal ver el Clásico del buen fútbol?

El Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa disputarán una nueva edición del Clásico del Buen Fútbol, al jugarse la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

Florenses y morados llegan en situaciones muy diferentes, en un campeonato en el que ambos conjuntos están obligados a ser protagonistas, tras un Apertura 2025 irregular y lleno de dudas.

El Team quedó fuera de las semifinales del campeonato después de 17 años, en una temporada para el olvido, mientras que los morados llegaron a la final de segunda fase, pero fueron derrotados por Alajuelense en medio de un torneo muy complicado.

La dirigencia de Fuerza Herediana apostó por el técnico argentino José Giacone, quien tomó el control del equipo con el objetivo de devolverle el protagonismo a los florenses.

El volante florense Allan Cruz y el defensor morado Kendall Waston serán figuras en el compromiso entre Herediano y el Saprissa. (La Nación/Cortesía: Herediano/La Nación)

Mientras tanto, Saprissa le dio continuidad a Vladimir Quesada, en medio de un periodo de cambios en la parte dirigencial, con la elección esta semana de su nuevo presidente, Roberto Artavia, el undécimo en la historia del club.

Los florenses tendrán la ventaja de jugar en el estadio Carlos Alvarado, de Santa Bárbara, escenario en el que Saprissa nunca ha logrado derrotarlos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el compromiso entre Herediano y Saprissa? Copiado!

El compromiso será este sábado 17 de enero, a partir de las 8 p. m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, y se podrá observar únicamente por FUTV.

¿Cómo llega el Herediano? Copiado!

El conjunto florense venció en la primera fecha del certamen, como visitante, 0-2 al Sporting, gracias a las anotaciones de Keyner Brown y Haxzel Quirós.

Dudas y bajas Copiado!

De momento, en el cuadro rojiamarillo son duda Keyner Brown, quien salió de cambio en la primera parte del duelo ante Sporting, así como el mexicano José de Jesús Tepa González.

Formación florense Copiado!

José Giacone posiblemente le dará continuidad al once que derrotó a Sporting, aunque Getsel Montes sustituiría a Keyner Brown y el exsaprissista Rándall Leal podría ingresar por el juvenil Gabriel Sibaja.

José Giacone: así analiza el juego Copiado!

“Es un partido entre dos equipos grandes. Cada uno va a exponer lo mejor que tiene y nuestra intención es hacer respetar nuestra casa. Hicimos un juego muy correcto frente a Sporting y esperamos seguir mejorando. Es un torneo de 18 fechas y es importante hacer valer nuestra localía. Nuestra primera meta es el liderato, por lo que debemos jugar cada partido como una final”.

¿Cómo llega el Deportivo Saprissa? Copiado!

El cuadro morado sufrió en su debut en el certamen, al empatar en casa 2-2 ante Puntarenas FC, tras ir perdiendo 0-2. Las anotaciones saprissistas fueron obra de David Guzmán y Ariel Rodríguez.

Bajas y dudas en Saprissa Copiado!

Los morados no podrán contar con su capitán Mariano Torres, quien fue expulsado en el duelo ante Puntarenas FC y sancionado con dos partidos. Además, el cubano Luis Javier Paradela y el panameño Fidel Escobar son duda por lesión.

Torres quedó en medio de una polémica este sábado, pues en el audio de una jugada del VAR -publicado por la televisora- se escucha al réferi William Mattus decir que “ya no soporta al argentinito”. Puede leer aquí la nota completa.

Formación morada Copiado!

El técnico del Saprissa, Vladimir Quesada, en conferencia de prensa, no descartó la titularidad del nicaragüense Bancy Hernández y el panameño Tomás Rodríguez.

Vladimir Quesada: así analiza el juego Copiado!

“Es un equipo muy bien dirigido, es un cuadro que conserva una estructura y una gran cantidad de jugadores en su plantel, y eso los hace más fuertes. Posee futbolistas de primer nivel y esperamos un partido muy difícil. Va a ser un lindo encuentro; normalmente, cuando se enfrentan Saprissa y Herediano, se da un juego agradable. Creo que vamos a ser un equipo más fuerte y más agresivo”.