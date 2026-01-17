Árbitro lanzó frase despectiva contra Mariano Torres y todo quedó grabado en el partido de Saprissa

“Ya me tiene harto este argentinito”, dijo William Matus, contra Mariano Torres y todo quedó grabado en el audio del videoarbitraje.

Mattus dirigió el martes pasado el partido que Saprissa empató 2-2 contra Puntarenas y terminó expulsando a Mariano. Primero lo amonestó por reclamar y luego le mostró la roja, luego de que el capitán morado le propinó una patada a Andrey Mora, capitán de Puntarenas.

FUTV, por medio de su perfil de Facebook, compartió el análisis VAR de dicho partido, pero centrado específicamente en el análisis de la jugada que terminó siendo pitada como penal para Puntarenas.

Lo ocurrido con Mattus y su frase contra Mariano, quizá pasada de tono, se presentó mientras el réferi aguardaba durante la revisión de una posible falta de penal a favor de Puntarenas ante Saprissa, en el juego del martes por la noche.

Torres, capitán morado, se acercó al silbatero y en ese momento el audio captó más palabras de Mattus hacia el jugador.

“No me grita ni un costarricense huevón”, “no me grita ni un tico huevón, se lo voy a aguantar a usted, no jodás, no jodás", fueron otros de los comentarios.

Mariano Torres fue expulsado en el partido contra Puntarenas y en el VAR se escuchan fuertes palabras de William Mattus contra él. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Mattus también solicitó a los futbolistas silencio para escuchar las indicaciones provenientes desde la sala del VAR.

“Kendall cállelos”, se escucha.

“Para eso sí sos vivo”, se escucha que le dice Mariano al árbitro, a lo que este le responde: “Jale de aquí, porque te boto”.

Desde el VAR le pidieron a Mattus que mantuviera la calma, pero es en ese momento que se escucha el comentario que el árbitro habría hecho al mediocampista argentino.

“Ya me tiene harto este argentinito”, se escucha en tono muy despectivo en el audio grabado por el VAR.

William Mattus, árbitro nacional, lanzó fuertes frases contra Mariano Torres. (Rafael Pacheco Granados)

