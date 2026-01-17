Puro Deporte

Árbitro lanzó frase despectiva contra Mariano Torres y todo quedó grabado en el partido de Saprissa

‘Jale de aquí porque te boto’, se escucha decir al árbitro. ‘Me tiene harto este argentinito, agregó

Por Milton Montenegro

“Ya me tiene harto este argentinito”, dijo William Matus, contra Mariano Torres y todo quedó grabado en el audio del videoarbitraje.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

