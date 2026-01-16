Este es el castigo que recibió Mariano Torres tras su expulsión ante Puntarenas

La dirigencia y el cuerpo técnico del Deportivo Saprissa, ya conocen la sanción que recibió Mariano Torres, capitán del equipo, tras ser expulsado en la primera fecha del campeonato.

Torres recibió la roja, tras propinarle un puntapié a Andrey Mora, capitán de los porteños. Mariano ya había sido amonestado por reclamar al árbitro William Mattus y en la acción con Mora, se ganó la cartulina roja.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, dio a conocer las sanciones impuestas de acuerdo con el Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, luego de la jornada 1 del Torneo de Clausura 2026 de la UNAFUT.

“Sancionar al jugador Mariano Néstor Torres con dos partidos de suspensión y una multa de ₡250 mil, al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por juego brusco grave", señaló el comunicado que envió el departamento de prensa de la Fedefútbol.

Mariano no estará en el juego del sábado que Saprissa disputará de visita contra Herediano y se pierde la fecha tres, también de visita frente a Sporting, en la Argentina de Grecia.

Otros jugadores que fueron expulsados en el inicio del Clausura, recibieron el mismo castigo de Mariano, dos partidos de suspensión y de ₡250 mil de multa. Este es el caso de Jonathan McDonald de San Carlos y Carlos Barahona, defensa de Cartaginés.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.