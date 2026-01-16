José Giacone deja atrás un pasado saprissista que parece no querer recordar

El técnico del Club Sport Herediano, José Giacone, no vuelve la mirada al pasado reciente que lo tuvo en el banquillo del Deportivo Saprissa, rival de este sábado 17 de enero por la fecha dos del Torneo Clausura 2026.

Diez meses después de ser cesado del banquillo saprissista, Giacone enfrentará a su exequipo en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, a las 8 p. m., con el objetivo de consolidar su proyecto en el Team, donde cumple su segunda etapa.

Luego de vencer 0-2 al Sporting FC como visitante en su debut en la campaña, los florenses buscarán la victoria en casa ante Saprissa, que nunca ha triunfado en el reducto barbareño. Sin embargo, para el timonel argentino, el morbo del enfrentamiento ante su exequipo es solo para los medios de comunicación.

“Es un partido entre dos equipos grandes. Cada uno va a exponer lo mejor que tiene y nuestra intención es hacer respetar nuestra casa. Hicimos un juego muy correcto frente al Sporting y esperamos seguir mejorando. Es un torneo de 18 fechas y es importante hacer valer la localía”, aseguró Giacone este viernes en conferencia de prensa.

El estratega florense, en primera instancia, “dribló” la consulta sobre su pasado saprissista, club en el que estuvo ocho meses, y afirmó que lo primordial es su actual plantel, más allá de hablar de revanchas.

“Todo ese morbo se los dejo a ustedes (el enfrentamiento con Saprissa). Si estoy allá o acá, es una historia que manejan ustedes. No me gusta participar de eso”, confesó Giacone, quien también eludió opinar sobre el pasado del volante Gabriel Sibaja, proveniente de la cantera saprissista.

Gabriel, quien debutó en la Primera División el pasado miércoles en el compromiso que el Team ganó 0-2 al Sporting, a domicilio, llegó al conjunto rojiamarillo en octubre anterior procedente de la casa morada, junto a su hermano gemelo Emmanuel, tras una negociación liderada por el presidente del club, Jafet Soto.

Llenar de felicidad a la afición

El timonel argentino fue separado de Saprissa al culminar la primera vuelta del Torneo Apertura 2025, con un rendimiento del 45 %, luego de disputar once fechas y sumar solo 15 puntos de 33 posibles.

“Me fijo en lo que haga mi equipo, ese es el análisis que hacemos. El análisis de lo que haga Saprissa es para el partido”, expresó Giacone de forma tajante.

Donde sí fue más amplio el entrenador florense fue al referirse a los objetivos del plantel, que en un torneo de 18 fechas debe ser contundente desde el arranque para pelear por los puestos de clasificación a las semifinales.

“Es claro que debemos pelear por el liderato desde el inicio. Esa es la tendencia que se va a marcar. Vamos rápido, se jugarán cinco fechas en poco tiempo, así que en dos o tres partidos debemos marcar esa línea. Nuestra primera meta es el liderato, por lo que debemos jugar cada partido como una final”, aseguró.

El técnico de los florenses espera un duelo complicado, pero también es consciente de que el desempeño del equipo será evaluado por los aficionados que llegarán al estadio Carlos Alvarado para alentar al plantel.

“Me gusta convencer en la cancha. Espero que la afición nos apoye. Los jugadores han trabajado duro en la intensidad. Queremos que se sientan representados. Más que con palabras, deseo convencerlos en el campo de juego, con resultados. Quiero que sientan felicidad al ver el desempeño del equipo”, concluyó Giacone.