José Giacone tiene plena confianza en un joven que Jafet Soto llevó al Herediano con solo 16 años

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

José Giacone dio instrucciones durante el compromiso que el Herediano derrotó 0-2 al Sporting FC, a domicilio.

Con apenas tres semanas de trabajo en su nueva etapa con el Club Sport Herediano, el entrenador José Giacone se fijó en una joven figura de solo 17 años, quien en octubre pasado se integró al plantel florense procedente del Deportivo Saprissa.

Gabriel Sibaja llegó junto a su hermano gemelo Emmanuel, tras negociar su padre con el presidente del club, Jafet Soto Molina, pero su participación en el Mundial Sub-17 de Catar 2025, disputado en octubre pasado, le brindó el bagaje y la confianza necesarios para asumir el reto jugar en la máxima categoría.

El técnico argentino lo hizo debutar con el primer equipo durante el evento 90 Minutos por la Vida, el pasado 4 de enero, y este miércoles 14 fue parte de la formación estelar del Team que derrotó 0-2 al Sporting FC, en el estadio Puente Piedra de Grecia, en el arranque del Torneo Clausura 2026.

El mundialista Sub-17 mostró personalidad, picardía y confianza, al realizar un caño a un rival, desbordar por las bandas e intentar asociarse con sus compañeros; aunque también es claro que la falta de experiencia lo llevó a cometer algunos errores.

Para el técnico José Giacone, Gabriel Sibaja es uno de los futbolistas con los que sumará minutos en la regla Sub-21 del Torneo Clausura 2026, tras impresionarlo en los entrenamientos y demostrar buenas condiciones.

“Sibaja es un joven que tuve desde que llegué a Herediano y me sorprendió gratamente por su velocidad y agresividad. Es un chico que se aplicó tácticamente de una manera notable”, comentó Giacone en conferencia de prensa.

El estratega florense destacó que es un futbolista que en las prácticas se esforzó y demostró buenas cualidades, pese a su corta edad, pero al que se le debe permitir trabajar con tranquilidad y darle su espacio.

“Hay que esperar que siga creciendo en la toma de decisiones. A veces le cuesta, pero nos ayudó mucho en el partido, hizo un buen trabajo y estoy seguro de que en el resto del campeonato tendrá más oportunidades”, agregó Giacone.

En el Apertura 2025, el conjunto florense tuvo dificultades para completar los 1.400 minutos que exige la regla Sub-21; no obstante, con Gabriel Sibaja, el técnico espera lograr regularidad en ese apartado, en beneficio del plantel.

El florense Gabriel Sibaja estivo muy activo en el duelo ante el Sporting. En la acción es marcado por Ian Lawrence.

José Giacone y su primer triunfo

Al consultarle sobre la victoria ante Sporting, el entrenador manifestó que todo inicio de campeonato es complicado, pero que empezar ganando es positivo para tomar confianza en el sistema táctico que vienen desarrollando.

“Los dos equipos venimos de incorporaciones y de trabajo, y ya en competencia podemos sacar más conclusiones. Este tiempo de entrenamiento fue muy valioso para transmitir la idea a los muchachos. Ellos hicieron un gran trabajo colectivo y nos vamos con los tres puntos, que son muy importantes para nosotros”, dijo Giacone.

El timonel rojiamarillo indicó que le gustó el trabajo colectivo de su equipo y recalcó que apenas es el primer partido del torneo y que aún hay muchas cosas por mejorar.

“Me gustó el trabajo colectivo, tanto la agresividad para recuperar el balón como la concentración que tuvimos en los detalles. Pienso que el equipo hizo un partido muy completo. Sporting, en el primer tiempo, tuvo el balón y lo movió, pero supimos sufrir”, enfatizó Giacone.

Al continuar con la valoración del compromiso, el estratega florense rescató la entrega y determinación del grupo para sacar los tres puntos.

“Tácticamente, el equipo respondió bien. Pienso que lo hizo correctamente. Se aplicó con firmeza en la fase defensiva, fue agresivo a la hora de recuperar el balón y, cuando pudimos tenerlo, generamos bastantes situaciones. Tal vez el resultado se quedó un poco corto”, puntualizó Giacone.

