Esta es la primera alineación de José Giacone, quien apuesta por un juvenil que le ‘robaron’ a Saprissa

El técnico de Herediano, José Giacone, utiliza a uno de sus cuatro refuerzos para el primer partido del Torneo Clausura 2026

Por Juan Diego Villarreal
Sporting estrena nuevo estadio en la Argentina de Grecia y en la primera fecha del torneo recibe al Herediano
Sporting FC y el Herediano jugarán por primera vez en el estadio Puente Piedra, de La Argentina de Grecia, un partido de la Primera División. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

