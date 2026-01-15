Esta es la primera alineación de José Giacone, quien apuesta por un juvenil que le ‘robaron’ a Saprissa

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sporting FC y el Herediano jugarán por primera vez en el estadio Puente Piedra, de La Argentina de Grecia, un partido de la Primera División.

El entrenador del Club Sport Herediano, el argentino José Giacone, apostó por un volante juvenil en el primer partido del Torneo Clausura 2026, proveniente del Deportivo Saprissa.

Giacone alineó en el once estelar ante Sporting FC, este martes 13 de enero, al volante Gabriel Sibaja, de tan solo 17 años, quien fue firmado por el Team en octubre pasado, procedente del Deportivo Saprissa, junto a su hermano gemelo Emmanuel.

Sibaja será uno de los jugadores que le sume puntos al Team en la regla Sub-21. Se trata de un volante muy técnico que incluso participó con la Selección Nacional Sub-17 en el pasado Mundial de Catar, donde disputó los tres partidos.

El cuadro florense alineó con: Dany Carvajal, Keyner Brown, Everardo Rubio, Sergio Rodríguez, Darryl Araya, Gabriel Sibaja, Haxzel Quirós, Allan Cruz, Elías Aguilar, Joshua Navarro y Marcel Hernández.

En el banco de suplentes quedaron: Aarón Cruz, Luis Ronaldo Araya, Yeltsin Tejeda, Aarón Murillo, Keysher Fuller, Getsel Montes, Santiago Vargas, Yurguin Román, Jurguens Montenegro y Rándall Leal.

De los jugadores que llegaron como refuerzos, el estratega florense solo utilizó a Everardo Rubio, mientras que Keysher Fuller y Rándall Leal permanecieron en el banquillo. En el caso de José de Jesús “Tepa” González, no fue tomado en cuenta.