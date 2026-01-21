Analista arbitral da su veredicto por los codazos de Guadalupe que dejaron al equipo con 9 ante Herediano (video)

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Guadalupe FC lucha en su juego contra Herediano con dos hombres menos.

Greivin Porras, analista arbitral, afirmó que las expulsiones que se dieron en el juego entre Herediano y Guadalupe, por dos codazos dados por jugadores guadalupanos, fueron correctas.

La primera acción fue una jugada en la que el central del duelo, Keylor Herrera, primero designó tarjeta amarilla para John Jairo Ruiz, sin embargo el VAR lo llamó a revisar la jugada y corrigió con una roja.

“Eso es de roja a John Jairo Ruiz. Es un codazo al rostro. Bien por el VAR que cumple con su función de forma excelente”, acotó.

⏰ 31’ Revisión del VAR y la decisión es que hay tarjeta roja para John Jairo Ruiz.



➡️ VAR Telecable pic.twitter.com/YiTPe12GBR — FUTV (@FUTVCR) January 21, 2026

Luego se dio otra jugada, en la que Lautaro Ayala se fue contra Gabriel Sibaja con el codo por delante, ante esto Herrera de una vez mostró la roja sin pensarlo mucho.

“No hay ninguna duda, esa acción solo puede ser de tarjeta roja”, afirmó Porras.

Al final del primer tiempo el marcador está 0 a 0 entre Herediano y Guadalupe.