José Giacone utiliza cuatro jugadores juveniles para enfrentar el Torneo de Copa

José Giacone debutará con el Herediano en el Torneo de Copa, ante el Puntarenas FC.

El técnico del Herediano, José Giacone, enfrenta el partido de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa 2026 con una serie de jugadores juveniles y otros de experiencia, tal como lo dicta el reglamento.

Según lo establecido, por la Unafut, cada club que participa en el Torneo de Copa deberá cumplir con un total acumulado de 360 minutos por partido, utilizando jugadores nacidos en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009; de ahí la decisión del estratega de iniciar el compromiso con jóvenes futbolistas.

Los jóvenes que tendrán su oportunidad ante el Puerto son Santiago Araya, Tomás Víquez, Denis Villalobos y Daniel González.

El Team alinea con: Aarón Cruz, Yurguin Román, Sergio Rodríguez, Eduardo Juárez, Yeltsin Tejeda, Luis Ronaldo Araya, Santiago Araya, Tomás Víquez, Denis Villalobos, Daniel González y Jurguens Montenegro.

En el banco de suplentes quedaron: Marcel Hernández, Elías Aguilar, Emerson Bravo, Darrel Dinarte, Emmanuel Garita, Keysher Fuller, Getsel Montes, Saúl Campos, Lauren Araya y Rándall Leal.