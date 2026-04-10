¿Recuerda a Alexandre Guimaraes trabajando en Teletica? Él no lo olvida… ni la polémica de las pizzas que se hizo viral

Alexandre Guimaraes respondió una pregunta curiosa en el programa 'Entre la Pitón y la pared', conducido por Anthony Porras.

Liga Deportiva Alajuelense visita a Sporting este sábado con la necesidad de ganar en la recta final de la fase clasificatoria del Torneo de Clausura 2026.

Fue precisamente después de un partido entre albinegros y manudos en mayo de 2024 cuando se presentó aquel episodio que se volvió viral y que tuvo como protagonista a Alexandre Guimaraes.

En ese momento, Guima era el técnico de la Liga y después de que se tardó más de la cuenta en ir a ofrecer la conferencia de rigor posterior a los partidos, el entrenador apareció en la sala de prensa del Estadio Ernesto Rohrmoser con unas cajas en sus manos y repartió pizzas entre los comunicadores que estaban ahí. Unos comieron y otros no.

Dicho episodio generó comentarios de todo tipo y eso fue algo que el periodista Anthony Porras revivió en su proyecto personal llamado Entre la Pitón y la pared, que se transmite en el canal de Youtube de Josué Quesada.

En una entrevista que le hizo a Alexandre Guimaraes, Anthony Porras comentó que iba a ser muy sincero, y que en el momento él lo vio como algo normal.

“Trajiste pizza y algunos colegas agarraron. Yo confieso, yo estaba en la transmisión de radio, entonces es difícil estar hablando y estar comiendo. Yo no comí, pero porque estaba al aire. Probablemente, si yo no hubiera estado al aire, yo hubiera aceptado la pizza sin ningún problema.

”Pero Guima, no te imaginas la cantidad de comentarios que hubo, que si nos estabas comprando, que si querías comprar la prensa. Ya más de un año después, ¿cómo viviste eso y qué opinás de todo eso?”, mencionó Anthony Porras con pregunta incluida.

En mayo de 2024, Alexandre Guimaraes repartió pizzas previo a una rueda de prensa, tras un partido entre Sporting y Alajuelense. (Captura de video Tigo Sports)

Ante eso, Alexandre Guimaraes respondió sin rodeos y recordó aquellos tiempos cuando trabajó en Teletica.

“Yo siempre he sido muy natural en mis acciones y en mis respuestas. He trabajado como trabajas vos, ahí, con un micrófono. Y he tenido transmisiones de partidos. Fui a transmitir partidos de Segunda División cuando estaba trabajando en Canal 7 a pueblos.

”Y sé lo bien valorado que es que alguien llegue a ofrecer, mirá, aquí hay este pedacito, o hay esta hamburguesa, o hay esta pizza, o hay qué sé yo. Jamás, jamás, ¿qué voy yo a estas alturas? Ni nunca. ¿Qué voy yo a pensar eso? Absolutamente, fue una cosa natural”, expresó Alexandre Guimaraes.

Sobre el hecho de que esa acción se volviera viral y que desatara una ola de comentarios, tampoco es algo que le resulte extraño.

“Que bueno, es parte también, todo lo que pasó después es parte del folclore del fútbol nuestro”, concluyó Guima, refiriéndose a esa anécdota en una conferencia de prensa que lo llevó a evocar sus tiempos de comentarista en Teletica.

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