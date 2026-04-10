¿Le alcanzará a Alajuelense? La respuesta del liguismo sorprende

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La afición de Liga Deportiva Alajuelense cruza los dedos para que su equipo amarre el boleto a semifinales del Torneo de Clausura 2026.

¿Le alcanzará a Liga Deportiva Alajuelense? El campeón nacional se encuentra en un momento crítico producto de la irregularidad que ha mostrado a lo largo del Torneo de Clausura 2026.

Su clasificación a semifinales no está clara, pero el mismo torneo hace que no se perciba descabellada cuando todavía restan doce puntos por disputarse y la mayoría de encuentros son entre rivales directos.

Lo que experimenta la Liga en lo que va de este torneo se asemeja de cierta forma a lo que vivió Herediano en el semestre pasado.

Hace unos meses, la carrera final con esprint incluido resultó insuficiente para los florenses, quienes se despidieron del torneo al acabarse la fase regular.

Aunque la Liga tiene fresco ese antecedente de lo que le pasó al Team en diciembre, también es cierto que nadie escarmienta por cabeza ajena. Además, el desenlace de la historia actual con Alajuelense tampoco tiene por qué ser el mismo, aunque quizás sí.

Si se compara cómo iba Herediano a la altura de la jornada 14 en el Torneo de Apertura 2025 con relación a cómo se encuentra la Liga después de 14 fechas disputadas en el Torneo de Clausura 2026 se perciben algunas pequeñas diferencias.

En ese momento, el cuadro rojiamarillo era sétimo, tenía 16 puntos y un gol diferencia de -5. Además, llevaba desde la fecha 8 fuera de puestos de clasificación y después de eso nunca logró entrar entre los cuatro.

Joel Campbell, Rashir Parkins y Ángel Zaldívar están disponibles para el partido de este sábado entre Sporting y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Actualmente, la Liga se encuentra en el quinto lugar, con 19 unidades y un gol diferencia de +4. Y pese a eso, el equipo de Óscar Ramírez depende de sí mismo, en vista de que si gana los partidos que le faltan, clasifica.

Así se presentaba la tabla de posiciones después de la jornada 14 en el Torneo de Apertura 2026

1. Alajuelense: 27 puntos en 13 partidos y gol diferencia +10.

2. Saprissa: 26 puntos en 14 partidos y gol diferencia +8.

3. Liberia: 23 puntos en 14 partidos y gol diferencia +3.

4. Cartaginés: 20 puntos en 13 partidos y gol diferencia +6.

5. Pérez Zeledón: 17 puntos en 14 partidos y gol diferencia -1.

6. Puntarenas: 16 puntos en 14 partidos y gol diferencia -2.

7. Herediano: 16 puntos en 14 partidos y gol diferencia -5.

8. Sporting: 14 puntos en 14 partidos y gol diferencia -1.

9. Guadalupe: 13 puntos en 14 partidos y gol diferencia -7.

10. San Carlos: 12 puntos en 14 partidos y gol diferencia -11.

Así marcha la tabla de posiciones después de la jornada 14 del Torneo de Clausura 2026

1. Herediano: 28 puntos en 14 juegos y gol diferencia +13.

2. Saprissa: 27 puntos en 14 juegos y gol diferencia +9.

3. Cartaginés: 26 puntos en 14 juegos y gol diferencia +2.

4. Liberia: 21 puntos en 14 juegos y gol diferencia +2.

5. Alajuelense: 19 puntos en 14 partidos y gol diferencia +4.

6. Sporting: 18 puntos en 14 partidos y gol diferencia -3.

7. San Carlos: 17 puntos en 14 partidos y gol diferencia -6.

8. Puntarenas FC: 15 puntos en 14 partidos y gol diferencia -1.

9. Pérez Zeledón: 12 puntos en 14 partidos y gol diferencia -9.

10. Guadalupe: 11 puntos en 14 partidos y gol diferencia -11.

¿Le alcanzará a la Liga? En el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense se planteó esa consulta, recordando que los rojinegros visitarán este sábado a Sporting; luego recibirán a Saprissa, también serán casa ante Puntarenas y cerrarán la fase regular a domicilio contra Liberia.

¿Qué pasará con Alajuelense? La pregunta tenía dos opciones de respuesta única:

- La Liga clasifica.

- La Liga no clasifica.

En un lapso de dos horas y media, 524 aficionados contestaron a este ejercicio. ¿Imagina el resultado? Eso lo podrá ver a continuación:

- La Liga clasifica: 416 votos, equivalente al 79,39%.

- La Liga no clasifica: 108 votos, equivalente al 20,61%.

La afición de Liga Deportiva Alajuelense cree que su equipo clasificará, según un sondeo formulado en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense. (Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense/Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense)

A pesar de la molestia por los malos resultados y por cómo se comporta el equipo dentro de la cancha, el liguismo se aferra a la esperanza de que sí le alcanzará para clasificar.

Repase todos los partidos que restan en este cierre de la fase regular

Jornada 15

Cartaginés vs. Herediano, viernes 10 de abril, 8 p. m. (FUTV).

Pérez Zeledón vs. Puntarenas, sábado 11 de abril, 6 p. m. (FUTV).

Sporting vs. Alajuelense, sábado 11 de abril, 8 p. m. (Tigo Sports).

Saprissa vs. Liberia, domingo 12 de abril, 3 p. m. (FUTV).

San Carlos vs. Guadalupe, domingo 12 de abril, 6 p. m. (Tigo Sports).

Jornada 16

Liberia vs. Cartaginés, viernes 17 de abril, 8 p. m. (FUTV).

Guadalupe vs. Pérez Zeledón, sábado 18 de abril, 4 p. m. (FUTV).

Puntarenas FC vs. Sporting, sábado 18 de abril, 7 p. m. (Tigo Sports).

Herediano vs. San Carlos, sábado 18 de abril, 8 p. m. (FUTV).

Alajuelense vs. Saprissa, domingo 19 de abril, 5 p. m. (FUTV).

Jornada 17

Sporting vs. Liberia, martes 21 de abril, 6 p. m. (6 p. m., Tigo Sports).

Cartaginés vs. San Carlos, martes 21 de abril, 8 p. m. (FUTV).

Pérez Zeledón vs. Herediano, miércoles 22 de abril, 6 p. m. (FUTV).

Saprissa vs. Guadalupe, miércoles 22 de abril, 8:30 p. m. (FUTV).

Alajuelense vs. Puntarenas FC, jueves 23 de abril, 8 p. m. (FUTV).

Jornada 18

Liberia vs. Alajuelense, domingo 26 de abril, 3 p. m. (canal por confirmar).

Guadalupe vs. Cartaginés, domingo 26 de abril, 3 p. m. (canal por confirmar).

San Carlos vs. Pérez Zeledón, domingo 26 de abril, 3 p. m. (Tigo Sports).

Puntarenas FC vs. Saprissa, domingo 26 de abril, 3 p. m. (Tigo Sports).

Herediano vs. Sporting, domingo 26 de abril, 3 p. m. (canal por confirmar).

(*) Programación de la última fecha sujeta a cambios, porque los partidos que deciden algo deben jugarse a la misma hora.

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