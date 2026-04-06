Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 14

El Torneo de Clausura 2026 volvió luego del parón por la fecha FIFA de finales de marzo y principio de abril. El campeonato nacional regresó con una lucha intensa por el liderato, ya que en la jornada de este domingo tanto Saprissa como Herediano ocuparon el primer puesto.

No obstante, desde el jueves pasado el líder fue el Cartaginés, equipo que consiguió vencer a Sporting 3 a 2 y se dejó la cima por tres días al alcanzar los 26 puntos.

Luego de que los brumosos fueron, junto a Sporting, los primeros en entrar en actividad, este domingo se disputó la mayoría de la fecha con un partido que está pendiente para jugarse este lunes.

Saprissa vivió una jornada de desesperación, sobre todo porque fue ampliamente superior a Pérez Zeledón, pero pudo abrir el marcador hasta el minuto 84, aunque finalizó goleando 4 a 0.

El resultado hizo que el Monstruo llegara a 27 unidades y desplazara a los blanquiazules. No obstante, el liderato de la S lo que duró fueron minutos.

Herediano con un gol de Marcel Hernández se impuso a Puntarenas FC 1 a 0 y con esto llegó a 28 puntos para nuevamente ponerse en el primer puesto de la clasificación.

Por otra parte, el cierre del domingo lo hicieron Alajuelense y Guadalupe al empatar 1 a 1. El resultado hace que la Liga se tambalee de la zona de clasificación. Los manudos llegan a 19 puntos.

Este lunes a las 8 p. m. se verán las caras Liberia y San Carlos. Los guanacastecos y norteños tienen un frente a frente por seguir en la pelea por clasificar,

Los guanacastecos tienen 18 puntos por lo que si triunfan alcanzarán los 21 puntos y se harán con el cuarto puesto; mientras que los norteños tienen 17 unidades y una derrota los estancaría en la lucha por estar entre los cuatro primeros.

Resultados de la jornada

Sporting 2-Cartaginés 3

Saprissa 4-Pérez Zeledón 0

Alajuelense 1-Guadalupe 1

Puntarenas 0-Herediano 1

Liberia - San Carlos (Lunes, 8 p. m., FUTV).

Tabla de posiciones Clausura 2026

Clausura 2026. (Unafut/Unafut)

Tabla de posiciones acumulada

Tabla de posiciones acumulada. (Unafut/Unafut)

¿Y cuándo vuelve el fútbol nacional? Según se visualiza en la aplicación de la Unafut, el Torneo de Clausura 2026 volverá el próximo viernes.

Juegos:

Cartaginés vs. Herediano, viernes 10 de abril, 8 p. m. (FUTV).

Pérez Zeledón vs. Puntarenas FC, sábado 11 de abril, 6 p. m. (FUTV).

Sporting vs. Alajuelense, sábado 11 de abril, 8 p. m. (TigoSports).

Saprissa vs. Liberia, domingo 12 de abril, 3 p. m. (FUTV).

San Carlos vs. Guadalupe FC, domingo 12 de abril, 6 p. m. (TigoSports).