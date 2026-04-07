Le marcó a Alajuelense… pero no lo celebró: la historia detrás del gol de Tristán Demetrius (video)

Tristán Demetrius hizo el gol de Guadalupe en el partido ante Liga Deportiva Alajuelense.

Unos lo enfocaron como la ley del ex, otros lo vieron como una ironía y mientras que la dirigencia de Guadalupe festejaba en la platea sur del Estadio Alejandro Morera Soto, Tristán Demetrius optó por no celebrar su anotación.

El haitiano acababa de vencer a Washington Ortega vistiendo la camisa de Guadalupe; pero también fue su estreno en la lista de anotadores en el fútbol de la Primera División.

Con ese tanto, “El Equipo de la Rosa” firmó el 1-1, que a la postre fue el resultado final del partido de visita ante el campeón nacional.

La ficha de Tristán Demetrius pertenece a Liga Deportiva Alajuelense, pero está cedido a préstamo a Guadalupe, porque fue el “sacrificado” cuando el cuadro rojinegro fichó a Malcon Pilone, quien sufrió una grave lesión.

El haitiano no había anotado en la Primera División, hasta que llegó el momento de enfrentarse contra Alajuelense.

“Mucha alegría, muy agradecido con Dios por poder anotar y aportar al equipo, a pesar de que es mi gol, es algo de todo el equipo y a final nos llevamos el punto, desearíamos los tres, pero al final es lo que Dios quería y tuvo que pasar así”, apuntó Tristán Demetrius en zona mixta.

El futbolista no celebró ese gol y no quiso ahondar en el motivo. Simplemente dijo que fue una decisión personal. Y que simplemente hace su trabajo.

“Estoy muy agradecido con Dios de poder anotar acá, en este estadio, pero si hubiera sido contra cualquier otro equipo me da la misma alegría de aportar al equipo y poder sumar el punto que nos llevamos”, citó.

Pero que ese gol fuese contra la Liga lo definió como “cosas que pasan en el fútbol”.

“Es el camino que Dios decidió para mí y estoy acá, esforzándome lo mejor posible para poder sacarle el máximo provecho que se pueda”, expresó.

Sobre la forma en la que definió dijo que fue puramente la intuición y la confianza.

“Fue algo de sentimiento, de feeling, sabía que tenía que rematar y lo hice, confié en lo que tenía que hacer y tomé una decisión y ya. Tenemos que seguir luchando para sacar los puntos y sacar al equipo de donde está”, concluyó Tristán Demetrius.

Guadalupe consiguió un punto de oro en el Morera Soto, pero su situación es compleja, con la sombra del descenso encima.

⏰ 65' Gol de Tristan Demetrius y Guadalupe empata ante Alajuelense. pic.twitter.com/Be5kwvBLtV — FUTV (@FUTVCR) April 6, 2026

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.