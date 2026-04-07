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Le marcó a Alajuelense… pero no lo celebró: la historia detrás del gol de Tristán Demetrius (video)

Esto dijo Tristán Demetrius luego de su primer gol en la máxima categoría, un tanto que irónicamente fue ante Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Tristán Demetrius hizo el gol de Guadalupe en el partido ante Liga Deportiva Alajuelense.
Tristán Demetrius hizo el gol de Guadalupe en el partido ante Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Guadalupe/Prensa Guadalupe)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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