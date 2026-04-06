Alajuelense vs. Guadalupe: La Liga está ganando en el Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense está jugando contra Guadalupe, en el Estadio Alejandro Morera Soto. Este partido corresponde a la jornada 14 del Torneo de Clausura 2026 y el marcador se encuentra 1-0, luego de la anotación de Fernando Piñar en el minuto 25, tras una acción de balón parado.

Los primeros minutos son buenos, con dos propuestas ofensivas. Eso sí, Alajuelense en el arranque se ha visto más cerca, con Joel Campbell ante una mala salida del arquero Rodiney Leal.

Después, Anthony Hernández también generó peligro y quedó cerca, lo mismo que Fernando Piñar. Son tres ocasiones claras en tan solo siete minutos.

El dominio del partido es de la Liga, pero las contras de Guadalupe con John Jairo Ruiz son venenosas.

Muy rápido en el partido, Óscar Ramírez alista un cambio. Se trata de Rashir Parkins, que releva al capitán Celso Borges. Antes de salir, el mediocampista le entrega la cinta a Washington Ortega, apenas en el minuto 12.

Rodiney Leal es figura en el partido con varias intervenciones, como la tapada que le hizo a Ronaldo Cisneros, tras recibir una pelota de espaldas por parte de Joel Campbell, girar y tirar.

La respuesta de Guadalupe fue un contragolpe de John Jairo Ruiz, que atacó bien, pero remató muy mal, totalmente desviado.

Alajuelense era más y encontró el gol en balón parado, con un cabezazo de Fernando Piñar, tras un tiro libre ejecutado por Rónald Matarrita.

Vea el gol de Fernando Piñar Copiado!

⏰ 26' Gol de Fernando Piñar y Alajuelense abre el marcador ante Guadalupe. pic.twitter.com/3NJhkaK1jF — FUTV (@FUTVCR) April 6, 2026

Gol de Alajuelense (Minuto 25) Copiado!

Fernando Piñar abrió la cuenta con un cabezazo, aprovechando que las marcas las atrajo Ronaldo Cisneros, tras un tiro libre cobrado por Rónald Matarrita.

Empezó el partido (7 p. m.) Copiado!

Marianela Araya pitó el inicio del juego entre Alajuelense y Guadalupe.

Ronaldo Cisneros se lamenta en una acción de peligro generada por Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alineación de Alajuelense ante Guadalupe Copiado!

Titulares: Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Celso Borges, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

Suplentes: Bayron Mora, Deylan Paz, Rashir Parkins, Elián Quesada, Deylan Aguilar, Ángel Zaldívar, Jenzel Aguilar, José Alvarado, Raheen Cuello e Isaac Badilla.

Rónald Matarrita y Celso Borges son dos de los jugadores titulares de Liga Deportiva Alajuelense ante Guadalupe. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alineación de Guadalupe ante Alajuelense Copiado!

Titulares: Rodiney Leal, René Miranda, Kenneth Guzmán, Marvin Angulo, Samir Taylor, Greivin Méndez, Joao Maleck, Brandon Bonilla, Elián Morales, Axel Amador y John Jairo Ruiz.

Suplentes: Jussef Delgado, Jostin Tellería, Enmanuel Chacón, Gian Mauro Morera, Lautaro Ayala, Tristán Demetrius, Paulo Rodríguez, Jeaustin Mondy, Kevin Fajardo y Jorge Morejón.

Guadalupe se aferra a un milagro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La previa del partido Alajuelense vs. Guadalupe Copiado!

Óscar “Macho” Ramírez pretende que su equipo vuelva bien para la recta final del torneo, luego del receso de dos semanas por los partidos amistosos de la Selección de Costa Rica en el inicio de la era de Fernando “Bocha” Batista con la Tricolor.

El campeón nacional por momentos juega con fuego, como lo hizo en su último partido, que perdió contra Herediano. En ese duelo, Alajuelense se vio muy mal y agotado.

Liga Deportiva Alajuelense juega desde las 6 p. m. con Guadalupe. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sin embargo, otros resultados le favorecieron y cerró la fecha dentro de zona de clasificación, por gol diferencia con respecto a Liberia y Sporting; mientras que San Carlos y Puntarenas también están cerca.

Todos en la Liga saben bien que la lucha es fuerte y no admite pestañeos. De ahí que este juego en el cierre de Semana Santa en la Catedral resulte más que importante para los rojinegros.

Joel Campbell podría ver acción en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Guadalupe. (Albert Marin /Liga vs Guadalupe)

Pero también es un partido de relevancia total para Guadalupe, que sigue en el último lugar del torneo y de la tabla acumulada. “El Equipo de la Rosa” convive con esa presión de sentir la sombra del descenso sobre su espalda.

Tomando en cuenta lo que fue el Torneo de Apertura 2025 y lo que va del Torneo de Clausura 2026, Guadalupe registra 23 puntos en 31 presentaciones, siete unidades menos que San Carlos, a falta de 15 puntos por jugarse.

¿Dónde puedo ver el partido entre Alajuelense y Guadalupe? Copiado!

El partido entre Alajuelense y Guadalupe será transmitido por FUTV. Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el encuentro en su emisora de preferencia, porque Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

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¿Cuáles partidos le quedan a Alajuelense en el cierre de la fase regular? Copiado!

Domingo 5 de abril: Alajuelense recibe a Guadalupe (Jornada 14)

Sábado 11 de abril: Alajuelense visita a Sporting (Jornada 15)

Domingo 19 de abril: Alajuelense recibe a Saprissa (Jornada 16)

Jueves 23 de abril: Alajuelense recibe a Puntarenas FC (Jornada 17)

Domingo 26 de abril: Alajuelense visita a Liberia (Jornada 18)

¿Cuáles partidos le quedan a Guadalupe en el cierre de la fase regular? Copiado!

Domingo 5 de abril: Guadalupe visita a Alajuelense (Jornada 14)

Domingo 12 de abril: San Carlos recibe a Guadalupe (Jornada 15)

Sábado 18 de abril: Guadalupe recibe a Pérez Zeledón (Jornada 16)

Miércoles 22 de abril: Saprissa recibe a Guadalupe (Jornada 17)

Domingo 26 de abril: Guadalupe recibe a Cartaginés (Jornada 18)

¿Un partido de regresos en Alajuelense? Copiado!

Alajuelense ha perdido jugadores importantes por lesión, como Malcon Pilone y Santiago van der Putten, quienes ya pasaron por el quirófano y volverán a jugar hasta 2027.

Un jugador que la Liga ya tiene recuperado después de varias semanas de ausencia es el colombiano Jeison Lucumí. Este domingo podría reaparecer.

Otro futbolista que ya recibió el alta médica fue Kenneth Vargas. Sin embargo, podría ser que en su caso todavía no vea minutos. Pareciera que la intención con él es ponerlo a punto para los juegos que siguen en agenda, ante Sporting y Saprissa.

Jeison Lucumí ya está habilitado para jugar de nuevo con Liga Deportiva Alajuelense, tras superar una lesión que lo tuvo varias semanas fuera. (Albert Marin /Liga vs Guadalupe)

La Nación sabe que fue el martes pasado cuando tanto Kenneth Vargas como Alejandro Bran se reintegraron de lleno con el primer equipo, luego de una sanción deportiva que les impuso Óscar Ramírez por indisciplina. Y es el propio técnico quien decide cuándo jugarán.

Las entradas para el partido Alajuelense vs. Guadalupe Copiado!

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Guadalupe. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense anuncia el partido contra Guadalupe Copiado!

🦁 ¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑮𝑨! 🦁



🔜 | Jornada 14 🆚 Guadalupe F.C.

🗓️ | Domingo 5 de abril, 7:00 pm

🏟️ | Estadio Alejandro Morera Soto

📺 | FUTV

🎟️ | https://t.co/QL2F6JoQBi



➡️ BYD#VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/csBEUmkruR — Alajuelense (@ldacr) April 5, 2026

Guadalupe anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

Alajuelense muestra parte de su preparación Copiado!

Leones listos para enfrentar a Guadalupe FC este domingo 5 de abril en casa. 🦁🏟️



🔜 | Jornada 14 | 🕖 7:00 pm

🏟️ | Estadio Alejandro Morera Soto

📺 | FUTV

🎟️ | https://t.co/QL2F6JoQBi



¡𝑽𝒂𝒎𝒐𝒔 𝑳𝒆𝒐𝒏𝒆𝒔! 🦁🔴⚫️ pic.twitter.com/Z1R0U5z6rw — Alajuelense (@ldacr) April 4, 2026

Guadalupe muestra parte de su preparación Copiado!

Los árbitros del partido Alajuelense vs. Guadalupe Copiado!

Marianela Araya al centro, asistida por Luis Granados y Félix Quesada. Cuarto árbitro: Adrián Chinchilla. VAR: Jesús Montero. AVAR: Diego Salazar.

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