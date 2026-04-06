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Alajuelense vs. Guadalupe: La Liga está ganando en el Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense y Guadalupe se enfrentan en este momento, en un partido correspondiente a la jornada 14 del Torneo de Clausura 2026

Por Fanny Tayver Marín
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Liga Deportiva Alajuelense está jugando contra Guadalupe, en el Estadio Alejandro Morera Soto. Este partido corresponde a la jornada 14 del Torneo de Clausura 2026 y el marcador se encuentra 1-0, luego de la anotación de Fernando Piñar en el minuto 25, tras una acción de balón parado.








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AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseAlajuelense vs GuadalupeClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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