Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez toma estas decisiones con Alejandro Bran y otros jugadores de Alajuelense

Conozca quiénes son los jugadores titulares de Liga Deportiva Alajuelense ante Guadalupe y quiénes están en banca

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense y Los Ángeles FC se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Óscar Ramírez eligió a la que consider la mejor alineación de Liga Deportiva Alajuelense para el partido de este Domingo de Resurrección. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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