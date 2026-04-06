Óscar ‘Macho’ Ramírez toma estas decisiones con Alejandro Bran y otros jugadores de Alajuelense

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez eligió a la que consider la mejor alineación de Liga Deportiva Alajuelense para el partido de este Domingo de Resurrección.

Liga Deportiva Alajuelense reaparece en cancha este Domingo de Resurrección y lo hace en el partido contra Guadalupe, cuyas incidencias puede seguir en este artículo.

Con el regreso de Alejandro Bran a convocatoria, luego de cumplir un castigo por un acto de indisciplina, Óscar Ramírez tenía que tomar más decisiones.

Una de ellas era enviarlo al campo de una vez como titular, o tenerlo en la suplencia como opción de cambio. ¿Si usted fuese el “Macho” qué hubiese hecho?

La alineación titular de la Liga para el juego contra Guadalupe está conformada por Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Rónald Matarrita, Alejandro Bran, Celso Borges, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

Además, para este partido en la Catedral, el “Macho” dejó como opciones de cambio a Bayron Mora, Deylan Paz, Rashir Parkins, Elián Quesada, Deylan Aguilar, Ángel Zaldívar, Jenzel Aguilar, José Alvarado, Raheen Cuello e Isaac Badilla.

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