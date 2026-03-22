Figurón de Columbia suelta sonada e inesperada noticia ¡Inicia nueva etapa lejos de la radio!

El periodista Anthony Porras es una de las figuras más importantes de Columbia.

Anthony Porras se considera un hombre de radio, pero también tiene muy claro que el periodismo deportivo en Costa Rica vive una era de transformación digital y él no quiere quedarse atrás.

Tras una carrera de 12 años como una de las voces de Radio Columbia, el periodista anunció oficialmente el lanzamiento de su propio espacio de entrevistas, que bautizó: Entre la Pitón y la pared.

Este movimiento lo mete de lleno en otra plataforma, un reto que le agrada como parte de su evolución profesional. Seguirá en la radio, pero reconoce que el consumo de información ha migrado hacia las pantallas y el contenido bajo demanda.

Para muchos, tener una silla asegurada en una de las emisoras más potentes del país sería suficiente, pero Porras cree que también es importante autoretarse.

La comodidad de la cabina, la adrenalina de ser el periodista en cancha o el comentarista desde la grada, ahora también lo combina con la exposición visual del streaming, un terreno donde la imagen y el lenguaje corporal juegan un rol tan importante como la voz.

“Aunque me considero un hombre ya de radio, tengo doce años de hacer radio y lo amo, lo disfruto y soy feliz haciéndolo, soy consciente de que la comunicación va evolucionando”, explicó Anthony Porras a La Nación.

Además, Porras considera que con este proyecto se saldrá un poquito de lo normal y asumir algo diferente, que espera que sea del agrado de la audiencia.

Anthony Porras inició su carrera como periodista en prensa escrita, en Al Día. Luego amplió su trayectoria en Columbia y ahora también incursiona en streaming. (Cortesía Anthony Porras)

El nombre del programa no es casualidad. Anthony busca llevar a sus invitados a un terreno donde la respuesta diplomática no sea una opción. El formato consiste en una conversación a fondo de una hora, donde la estructura de la entrevista periodística tradicional se mezcla con la intensidad del cara a cara digital.

“Así como realizaremos las preguntas generales, informales, normales como periodista, siempre está la pregunta incómoda, la pregunta difícil, que me gusta realizar siempre y que ahí va a ser un espacio para hacerlo cara a cara con el invitado”, destacó.

Una alianza con Josué Quesada

Entre la Pitón y la pared es una conversación de una hora con un invitado, en donde se le pregunta de todo y también se aborda la parte más incómoda alrededor del entrevistado. Es un espacio que sale en la plataforma digital de Youtube, en el canal de Josué Quesada.

“Él me brindó una mano, hicimos una alianza, el programa es mío, pero sale propiamente en el canal de Youtube de Josué”, destacó.

Anthony Porras estrenó su proyecto personal con una entrevista a Alexandre Guimaraes. (Cortesía Anthony Porras)

Ya salió el primer episodio, que fue con Alexandre Borges Guimaraes. El técnico hizo un repaso exhaustivo de su carrera, con énfasis en Liga Deportiva Alajuelense y la Selección de Costa Rica.

“Guima fue muy amable, aceptó la invitación, respondió todo alrededor de su vida y se pasó muy bien”, relató Anthony Porras sobre este primer encuentro, que ya está disponible para el público.

Además, adelantó que el segundo episodio ya está listo para salir esta misma semana, centrándose ahora en una figura de la órbita de Saprissa, sin mencionar de quién se trata.

La radio no se queda atrás

Para los oyentes fieles de Columbia (98.7 FM), quienes les agrada escuchar a Porras al aire, hay noticias tranquilizadoras. El periodista fue enfático en que este nuevo proyecto es simplemente un complemento a lo que hace.

“Evidentemente me seguirán escuchando en Columbia, seguiré en la radio, en programas, transmisiones y demás; pero una vez por semana van a poder ver esa entrevista en otra modalidad, en otra faceta, en este caso en otra plataforma streaming, como Youtube”, concluyó Anthony, invitando a su audiencia a ser parte de esta nueva opción: Entre la Pitón y la pared.