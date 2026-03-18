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Periodista Anthony Porras la ‘sacó del estadio’: dice que ni la Selección de Costa Rica le gana a Los Angeles FC

El cuadro de la MLS eliminó a Alajuelense de la Copa de Campeones de la Concacaf

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Por Milton Montenegro

La derrota de Alajuelense a manos de Los Ángeles FC genera todo tipo de reacciones, y una que más llamó la atención es la de Anthony Porras, periodista de Radio Columbia.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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