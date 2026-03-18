Periodista Anthony Porras la ‘sacó del estadio’: dice que ni la Selección de Costa Rica le gana a Los Angeles FC

La derrota de Alajuelense a manos de Los Ángeles FC genera todo tipo de reacciones, y una que más llamó la atención es la de Anthony Porras, periodista de Radio Columbia.

La famosa “Pitón”, como le dicen a Porras, se rindió a los pies del equipo de la MLS, que en la serie contra los manudos ganó cuatro puntos y dejó a los nacionales fuera de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En el programa Columbia Deportiva, Porras, encantado ante las estrellas angelinas, dijo que ni la Selección de Costa Rica le gana a este conjunto.

“Déjémonos de fanatismo y les pregunto: ¿de verdad ustedes creen que, si esta serie la hubiera jugado cualquier otro equipo del fútbol nacional, la hubiera pasado? Probablemente no. Es que no nos alcanza. Es más, ojo lo que voy a decir, y esto es fuerte, pero yo creería que si juega la Selección de Costa Rica contra Los Ángeles FC, un ida y vuelta, veo difícil que le ganemos”, afirmó Anthony Porras, quien en la transmisión estaba con Eduardo Baldares, director de Deportes de Columbia.

Baldares añadió: “Vale muchos más en dólares americanos Los Ángeles FC que la Selección Nacional”, y de inmediato la “Pitón” tomó la palabra.

“De verdad, yo lo veo difícil. Los Ángeles tiene un cuadrazo y, además, ese equipo parece las Naciones Unidas”, destacó Anthony.

“Tiene colombianos, uruguayos, evidentemente gringos; tiene canadienses. Es muy complicado. Pies en la tierra, porque además nosotros somos futboleros”, dijo Porras.

Los Ángeles FC le pasó por encima a la Liga y lo eliminó de la Concacaf. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Para Anthony, en algún momento se ha visto algún club tico ganar la Concacaf y siempre está la expectativa de hasta dónde se puede llegar, pero la realidad es otra.

“La realidad es que probablemente la Concacaf nos va a seguir durando una semana: un ida y vuelta y chao”, opinó Porras.