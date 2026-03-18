Víctor ‘Mambo‘ Núñez dice que le sabe ‘riquísimo‘ que Alajuelense haya sido eliminado

La eliminación de Alajuelense en la Copa de Campeones de la Concacaf empezó a generar una ola de comentarios. Los seguidores manudos consideran que el equipo compitió y murió con las botas puestas, mientras que a otros, como Víctor “Mambo” Núñez, le sabe “riquísimo”.

Así lo dijo el exjugador de Herediano y técnico en las ligas menores del club florense en el espacio La Platea, que se transmite por TD Más.

“Cinco, seis, siete, cuatro, nueve, uno a cero, dos a uno. Me sabe riquísimo, porque estaban tan ilusionados y veían el estadio, y supuestamente le iban a pasar por encima a ese equipo. Ese equipo, estoy seguro, jugó a un 50%, nunca aceleró”, dijo Núñez, quien fue interrumpido por Carlos Castro, que le preguntó dónde escuchó eso, al tiempo que David Diach le consultó cómo y añadió: “No fue que la Liga los hizo ver mal. La Liga salió desde el primer minuto y los apretó”, mencionó Diach.

El “Mambo” reaccionó para explicar por qué dijo que le sabía “riquísimo” la derrota 1-2 de los manudos ante Los Ángeles FC.

“Suave, suave. Carlitos, si usted sabe de fútbol, la Liga se echó atrás todos los 180 minutos. Le llegaron por todos lados, por dentro, por fuera, le hicieron miles de toques en los dos partidos”, decía Núñez, y de nuevo intervino Diach, quien le preguntó: “¿Y cuántos goles hicieron?”.

Víctor el Mambo Núñez saboreó que Alajuelense fuera eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf. (JOHN DURAN)

Víctor Núñez levantó las manos y exclamó: “Suave, déjenme hablar”.

“Ahora ustedes están igual que nosotros (Herediano), eliminados igual. Llegaron una ronda más que Cartago, todos estamos eliminados, todos estamos eliminados. ¿Y sabe por qué el fútbol de Costa Rica está así? Porque usted vio a los jugadores de la Liga cómo jugaron: no jugaron nada de fútbol, se jugaron la vida. Pero cuando juegan contra equipos de Costa Rica, aquí, en nuestra liga doméstica, no hacen lo mismo. Somos jugadores de momento, de motivación; o sea, ocupamos equipos como esos para correr, para meter, para dobletear, para barrernos, para chollarnos las nalgas”, indicó Víctor Núñez.

La eliminación de Alajuelense es la misma historia que vivieron los otros clubes ticos, como Saprissa, Herediano y Cartaginés, en Concacaf: eliminados en primera ronda o en octavos de final. En los últimos siete años, Herediano fue el que avanzó más, cuando en 2024 clasificó a cuartos de final.