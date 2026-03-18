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Víctor ‘Mambo‘ Núñez dice que le sabe ‘riquísimo‘ que Alajuelense haya sido eliminado

Los manudos no lograron pasar la serie contra Los Ángeles FC de la MLS

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Por Milton Montenegro

La eliminación de Alajuelense en la Copa de Campeones de la Concacaf empezó a generar una ola de comentarios. Los seguidores manudos consideran que el equipo compitió y murió con las botas puestas, mientras que a otros, como Víctor “Mambo” Núñez, le sabe “riquísimo”.








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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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